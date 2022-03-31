Мова йде про фішингову кампанію, яка була націлена на Центр передового досвіду НАТО та оборонні відомства кількох східноєвропейських країн.

Російські хакери нещодавно спробували проникнути в мережі НАТО і військових деяких східноєвропейських країн.

Про це йдеться в звіті групи аналізу загроз компанії Google, передає Reuters.

Мова йде про фішингову кампанію, запущену групою Coldriver або Callisto з Росії, яка була націлена на Центр передового досвіду НАТО та оборонні відомства кількох східноєвропейських країн. Вони розсилали листи із новостворених акаунтів Gmail на акаунти поза Google, тому ефективність цих кампаній оцінити неможливо.

У 2019 році фінська фірма з кібербезпеки F-Secure Labs описала Каллісто як неідентифікованого та серйозного гравця, "зацікавленого в зборі розвідувальних даних, пов’язаних із зовнішньою політикою та політикою безпеки" у Європі.

У своїй заяві НАТО не звернулася безпосередньо до звіту Google, але зазначили, що спостерігають певну зловмисну кібердіяльність щоденно.

"Центри передового досвіду НАТО працюють разом з Альянсом, але вони не є частиною НАТО як таких. Ми зв'язуємось з ними з цього питання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські спецслужби роками мали необмежений доступ до IT-систем МЗС Угорщини. Згідно з розслідуванням місцевого видання Telex.hu, російські хакери атакували мережі МЗС Сійярто та іншу кіберінфраструктуру Угорщини щонайменше 10 років. Навіть зараз частина хакерів, серед яких є підтримувані урядом Росії, має доступ до інформації, яка передається через МЗС.

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