Опозиція вимагає відставки Сійярто.

Російські спецслужби роками мали необмежений доступ до IT-систем МЗС Угорщини.

Про це повідомляє Direkt36.

Згідно з розслідуванням місцевого видання Telex.hu, російські хакери атакували мережі МЗС Сійярто та іншу кіберінфраструктуру Угорщини щонайменше 10 років.

Навіть зараз частина хакерів, серед яких є підтримувані урядом Росії, має доступ до інформації, яка передається через МЗС.

"Росіяни вже не у коморі, а у кабінетах уряду: російські спецслужби роками мали практично необмежений доступ до всієї IT-системи МЗС", - заявили в опозиційній "Єдності Угорщини".

Пишуть, що Віктор Орбан свідомо передав Угорщину Росії не тільки коштом довгострокового газового контракту, кредиту АЕС Paks 2, а й шляхом розміщення у Будапешті російських шпигунів і допоміг Кремлю "демонтувати" кіберзахист країни.

Також журналісти вказують на провину глави МЗС Петера Сійярто, який "не випадково отримав нагороду від Сергія Лаврова, і саме тому міністр теж перешкоджає спільній європейській відповіді на російську агресію".

Опозиція вимагатиме відставки Сійярто з посади міністра закордонних справ.

Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для передачі військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримувано реагував на розв’язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешту. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той фактично узалежнив економіку країни від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт глав оборонних відомств Вишеградської групи.

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