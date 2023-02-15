Українським більше не доведеться платити додаткові кошти за послуги мобільного зв'язку.

Єврокомісія пропонує включити положення про роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Це наблизить Україну до приєднання до зони вільного роумінгу ЄС, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Європейська комісія ухвалила пропозицію включити питання роумінгу до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Коли це відбудеться, українським туристам більше не доведеться платити додаткові кошти за користування мобільним телефоном під час подорожей до ЄС, а мандрівники з ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України", – йдеться в повідомленні.

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Тепер пропозицію буде розглянуто Радою Європейського Союзу. Темпи, якими Україна буде інтегрована у внутрішній ринок ЄС для роумінгу, залежатимуть від темпів імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні.

Зауважимо, що включення України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним з основних пунктів оновленого Плану пріоритетних дій, який є дорожньою картою повного впровадження Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС. Крім цього, цей випадок – перший випадок розширення дії режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну.

Нагадаємо, напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. ЗМІ повідомляли, що одним з обговорюваних питань було розширення зони мобільних дзвінків без роумінгу між ЄС та Україною.

Роумінг для українців в ЄС

В квітні 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву про забезпечення доступного і безкоштовного роумінгу.

Наразі оператори зв'язку ЄС та України пропонують недорогі або безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною на добровільних засадах, аби близько 4 мільйонів українців, які рятуються від війни та шукають притулку в ЄС, мали недорогий зв'язок. Раніше в лютому дію пільгового роумінгу було подовжено на шість місяців.

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