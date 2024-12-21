Близько 65% американців мають вдома роутер TP-Link.

Продукцію одного з найпопулярніших виробників Wi-Fi роутерів TP-Link можуть заборонити у США протягом наступного року. Компанію звинувачують у причетності до китайських кібератак на Штати.

Такою інформацією ділиться The Wall Street Journal. За даними видавництва, зараз діяльність китайської компанії в Америці розслідують Міністерство торгівлі США і Міністерство юстиції. Джерела The Wall Street Journal повідомляють, що роутери TP-Link мають технічні вразливості для хакерів.

У жовтні Microsoft з'ясувала, що китайські хакери Storm-0940 використовували ботнет для кібератак на користувачів корпорації. Пристрої учасників ботнету заражалися через роутери TP-Link, які хакери зламали за допомогою "розпорошення паролів", це коли зловмисники намагаються отримати доступ до великої кількості пристроїв, використовуючи найпоширеніші паролі. DDoS атаки ботнету Mirai так само здійснювалися за тим самим принципом за допомогою роутерів TP-Link.

Відео дня

Видання Tom's Guide зв'язалося з представником американського підрозділу TP-Link, і той дав коментар з приводу вразливостей їхньої продукції:

"Ми повністю визнаємо, що вразливості існують по всій галузі. Однак, всупереч заявам про повсюдні проблеми з безпекою, порівняльні дані показують, що TP-Link перебуває на одному рівні з іншими великими гравцями галузі, а в деяких випадках навіть випереджає їх за показниками безпеки. Наприклад, публічні дані про вразливості (взяті з визнаних джерел, таких як CVE Details і VulDB) демонструють, що рівень вразливостей на один продукт у TP-Link значно нижчий, ніж у інших провідних виробників."

У коментарі The Wall Street Journal представник компанії також заявив, що TP-Link готова співпрацювати з урядом США: "Ми прагнемо продемонструвати, що наші методи гарантування безпеки повністю відповідають галузевим стандартам, а також підтвердити нашу прихильність до ринку США, американських споживачів і питань національної безпеки США."

Зараз роутерами TP-Link користуються приблизно 65% американців. 11 із 20 найпопулярніших роутерів на Amazon - виробництва TP-Link.

Технологічне протистояння США та Китаю - інші новини

Суд США зобов'язав китайську компанію ByteDance продати TikTok, інакше уряд Штатів повністю заблокує соціальну мережу на території країни. У такому разі TikTok втратить близько 170 мільйонів користувачів.

Китай почав антимонопольну перевірку щодо Nvidia. Це черговий виток війни за штучний інтелект між США та Китаєм.

Вас також можуть зацікавити новини: