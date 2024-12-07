Захисники свободи слова негайно розкритикували це рішення.

Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, що вимагає від китайської компанії ByteDance відмовитися від свого популярного застосунку TikTok у Сполучених Штатах до початку наступного року або зіткнутися із забороною.

Як пише Reuters, це рішення є перемогою для Міністерства юстиції та противників китайського застосунку і нищівним ударом для ByteDance. Воно збільшує ймовірність безпрецедентної заборони всього за шість тижнів на додаток соціальної мережі, яким користуються 170 мільйонів американців. Очікується, що рішення буде оскаржено у Верховному суді.

Апеляційний суд зазначив, що закон став результатом спільної роботи республіканців і демократів, а також двох президентів, як "частина ширших зусиль із протидії обґрунтованій загрозі національній безпеці, яка походить від КНР".

Відео дня

Захисники свободи слова негайно розкритикували це рішення. Американський союз захисту громадянських свобод заявив, що воно створює "некоректний і небезпечний прецедент".

TikTok заявив, що очікує, що Верховний суд скасує рішення апеляційного суду на підставі Першої поправки. У заяві TikTok сказано:

"Верховний суд має усталену історичну репутацію в захисті права американців на свободу слова, і ми очікуємо, що вони зроблять саме це в цьому важливому конституційному питанні".

У своєму аналізі суд заявив, що Китай за допомогою своїх відносин із материнською компанією TikTok ByteDance погрожував спотворити мовлення США через TikTok і "маніпулювати суспільним дискурсом".

Генеральний прокурор Меррік Гарланд висловив схожу точку зору у своїй заяві з приводу рішення, назвавши його "важливим кроком у блокуванні використання TikTok китайським урядом як зброї для збору конфіденційної інформації про мільйони американців, для таємного маніпулювання контентом, який доставляють американській аудиторії, і для підриву нашої національної безпеки".

Зазначається, що рішення - якщо Верховний суд його не скасує - віддає долю TikTok до рук президента Джо Байдена, який має продовжити на 90 днів термін 19 січня, щоб домогтися продажу, а потім обраного президента Дональда Трампа, який вступить на посаду 20 січня.

Заборона TikTok у США

Навесні Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. 24 квітня 79 членів Сенату проголосували за заборону соцмережі, проти - 18.

Зазначалося, що заборона соцмережі означатиме, що додаток більше не отримуватиме оновлень, що ускладнить його використання в міру розвитку операційних систем і з часом зробить його застарілим.

Вас також можуть зацікавити новини: