Spotify HiFi обіцяли запустити до кінця 2021 року, але цього так і не сталося.

Стрімінговий сервіс Spotify обіцяв додати тариф Hi-Fi з вищою якістю звуку у кінці минулого року, але ось настав 2022-й, а цього так і не сталося.

В обговоренні на сайті Spotify Community представники сервісу нарешті вирішили внести хоч якусь "ясність" і підтвердили, що запуск був відкладений на невизначений термін.

Ми знаємо, що для вас важлива якість звуку HiFi. Ми з нетерпінням чекаємо, коли в майбутньому опція стане доступний Premium-користувачам, але в цю хвилину не можемо поділитися інформацією про терміни запуску. Відразу як тільки зможемо, ми повідомимо про це.

Спочатку Spotify анонсував опцію HiFi з трансляцією музики без втрати якості ще в лютому 2021 року на заході Stream On, але з того часу ніяких новин більше не з'являлося. Бітрейт та інші технічні деталі тоді не оголосили.

Найімовірніше, компанія відклала запуск через додавання у суперницький Apple Music просторового звуку і Lossless-аудіо (без втрат). Вони доступні всім передплатникам без додаткової плати. Spotify ж припускав, що нова фіча буде оплачуватися передплатниками окремо від основного тарифу. Можливо, сервіс зараз розглядає інші варіанти.

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