Новий баг Telegram розряджає iPhone за кілька годин: ось як це можна виправити

Повідомляється, що проблеми почалися з релізом оновлення під номером 11.7.1.

Власники iPhone знову масово скаржаться на перегрів і швидкий розряд батареї під час користування Telegram. Повідомляється, що проблеми почалися з релізом оновлення під номером 11.7.1, випущеного 13 лютого.

За останні кілька днів кількість негативних відгуків в App Store перевищила 100 штук. Деякі зазначають, що Telegram споживає близько 30% АКБ лише за півгодини. Інші пишуть, що під час використання месенджера iPhone починає швидко нагріватися.

За словами користувачів, Telegram, схоже, споживає більше ресурсів у фоновому режимі, при цьому найпомітнішими є проблеми під час прослуховування аудіо- та перегляду відеоконтенту.

Відео дня

Майже всі нововведення в недавньому оновленні месенджера були пов'язані з вбудованим відеоплеєром. Найімовірніше, розробники припустилися недоліку, через який медіафайли завантажуються у фоні, прискорено розряджаючи батарею пристроїв.

Проблему з перегрівом поки що не можна повністю виправити, але є спосіб полегшити навантаження на смартфон – достатньо вимкнути автоматичне завантаження медіафайлів. Це робиться в налаштуваннях Telegram, розділ "Дані та сховище" → "Через мобільну мережу/Через Wi-Fi".

Це тимчасове рішення, тож доведеться чекати наступного апдейту з виправленням помилок. Минулого разу проблему з перегрівом айфонів виправили за 5 днів.

З останнім оновленням Telegram став ще ближчим до YouTube – так, під час завантаження відео з'явилася можливість встановити певний кадр до прев'ю ролика. Також можна додати у відео текст, стікери та інші елементи.

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