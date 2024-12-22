Користувачі "яблучних" смартфонів скаржаться на перегрів і швидкий розряд акумулятора.

Користувачі iPhone скаржаться на перегрів акумулятора та швидку втрату заряду після оновлення мобільного клієнта Telegram до версії 11.5.2. За вихідні на сторінці Telegram в App Store з'явилося понад 30 скарг.

Проблема зачіпає різні моделі iPhone, що працюють під управлінням iOS 18 (різних версій). Також у повідомленнях ідеться про те, що застосунок став активніше працювати "на фоні". Постраждалі зазначають, що проблема з нагріванням найчастіше трапляються під час перегляду аудіо- та відеоконтенту.

На момент написання новини рішення проблеми відсутнє, окрім як примусово закривати додаток Telegram через меню багатозадачності. А поки залишається тільки чекати, поки розробники месенджера оптимізують його роботу.

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Раніше користувачі iPhone 15 Pro / 15 Pro Max, які оновилися до iOS 18.2, скаржилися на перегрів смартфонів під час використання генеративного ШІ Apple Intelligence. При цьому у власників iPhone 16 ШІ-функції проблем не викликають.

Можливо, причина перегріву в тому, що функції штучного інтелекту Apple обробляються на пристрої локально – заради конфіденційності даних користувача, про що не раз заявляла компанія. Ймовірно, інженери Apple ще не оптимізували Genmoji та Image Playground під Apple A17 Pro.

Раніше УНІАН писав, що в Telegram знову "викрадають" акаунти. Користувачам приходять фішингові посилання, замасковані під подарунок у вигляді преміум-версії Telegram.

Водночас в останньому оновленні в Телеграмі з'явилися нейромережі - тепер можна знайти будь-який стікер, просто ввівши його опис. Ще додали колажі в сторіс і кнопку для перенесення картинки під текст у редакторі.

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