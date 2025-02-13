Telegram тепер ще й відеоплатформа: вийшло велике оновлення месенджера

Воно включає безліч фішок для роботи з відео, також додали трохи штучного інтелекту.

Розробники Telegram випустили третє оновлення цього року. Воно включає низку корисних функцій для роботи з відео, трохи штучного інтелекту та інше.

Тепер Telegram став ще ближчим до YouTube - так, наприклад, під час завантаження відео з'явилася можливість встановити певний кадр до прев'ю ролика. Крім цього, додати у відео текст, стікери та інші елементи.

І навіть це ще не все. Плеєр відтворення відео тепер автоматично фіксує, на чому ви зупинилися минулого разу. Більше можна не запам'ятовувати момент, на якому довелося відірватися від перегляду довгого ролика.

Відео дня

Серед інших нововведень: ШІ тепер допомагає шукати стікери та емодзі не тільки серед офіційних наборів, а й серед користувацьких завантажень, а в профілях ботів з'явився список схожих ботів - за аналогією з каналами. Крім цього, в Telegram додали реакції зірками від каналу.

Оновлений Telegram 11.7.1 вже доступний для встановлення - щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити додаток до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Нагадаємо, в нещодавньому оновленні Telegram відеоплеєр месенджера отримав можливість вибору якості відео. Крім цього, для самих роликів можна змінювати швидкість відтворення (в 1,5 і 2,5 раза).

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Так, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

Вас також можуть зацікавити новини: