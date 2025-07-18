Депутати Держдуми обіцяють проблеми WhatsApp і пропонують компанії "готуватися до виходу з російського ринку".

Месенджеру WhatsApp слід готуватися до відходу з російського ринку, заявив у п'ятницю депутат, який регулює ІТ-сектор. Про це пише Reuters.

Він попередив, що месенджер, який належить Meta Platforms, імовірно, буде занесено до списку забороненого програмного забезпечення.

Антон Горєлкін, заступник голови комітету нижньої палати парламенту з інформаційних технологій, заявив, що державний додаток MAX може збільшити свою частку ринку, якщо WhatsApp, яким щодня користуються 68% росіян, піде з ринку.

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"WhatsApp пора готуватися до відходу з російського ринку", - сказав Горєлкін, додавши, що Meta входить до списку екстремістських організацій у Росії.

Важливо, що цього тижня російські законодавці схвалили масштабні поправки до законодавства, що передбачають штрафи до 5000 рублів (63 долари США) для всіх, хто шукає в інтернеті матеріали, які уряд вважає екстремістськими.

Антон Немкін, член парламентського комітету з інформаційних технологій, заявив, що долю WhatsApp у Росії тепер вирішено. Він сказав:

"Присутність такого сервісу в цифровому просторі Росії, по суті, є юридичним порушенням національної безпеки".

На запитання про можливий відхід WhatsApp з Росії прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відповів, що всі сервіси мають дотримуватися російського законодавства.

Цікаво, що критики висловлюють побоювання, що новий російський застосунок для обміну повідомленнями, підтримуваний державою, може відстежувати дії користувачів, і припускають, що Росія може знизити швидкість WhatsApp, щоб стимулювати завантаження.

Цього тижня Кремль опублікував список доручень Путіна, включно з указом про введення додаткових обмежень на використання в Росії програмного забезпечення, включно з послугами зв'язку, виробленого в "недружніх країнах", які ввели санкції проти Росії.

Путін назвав терміном 1 вересня. Горєлкін, посилаючись на указ Путіна, заявив, що WhatsApp, ймовірно, буде серед тих сервісів зв'язку, які будуть обмежені.

Заборона соцмереж і сервісів у РФ

Соціальні мережі компанії Facebook та Instagram заборонені в Росії з 2022 року, коли Москва відправила десятки тисяч військовослужбовців на війну в Україну.

Аудиторія YouTube у Росії різко скоротилася за останній рік до менш ніж 10 мільйонів користувачів на день із більш ніж 40 мільйонів у середині 2024 року, оскільки нижча швидкість завантаження ускладнила доступ до сервісу.

YouTube заблокував канал колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких в Україні ввели санкції.

У списку опинилися канали політолога Костянтина Бондаренка, блогера Дмитра Васильця, російської пропагандистки Анастасії Кашеварової та лідера організації "Потон" Павла Онищенка.

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