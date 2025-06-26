У Telegram та інших месенджерах-конкурентах поки немає нічого подібного.

У популярному месенджері WhatsApp запрацювала опція для узагальнення особистих чатів користувачів. ШІ буде сам аналізувати непрочитані повідомлення і створювати зведення, йдеться в блозі компанії.

Функція називається Message Summaries. За замовчуванням вона вимкнена, і тільки користувач вирішує, увімкнути її чи ні. У випадку активації над чатом із непрочитаними повідомленнями з'явиться кнопка, після натискання на яку ШІ миттєво створить для вас стисле зведення у вигляді списку.

Технологія працює на основі Private Processing, забезпечуючи повну конфіденційність: ніхто – навіть WhatsApp – не має доступу ні до повідомлень, ні до їхнього зведення. Крім того, факт використання цієї фічі залишається прихованим від інших учасників бесіди.

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Поки що функція доступна тільки англійською мовою для користувачів зі США, але вже незабаром її обіцяють запустити й в інших країнах, і іншими мовами.

Раніше Meta впровадила в месенджер й інші ШІ-функції, зокрема ШІ-генерацію зображень у реальному часі та можливість створити свого чат-бота зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, напередодні у WhatsApp оголосили про впровадження реклами – уперше з моменту придбання месенджера Meta у 2014 році. Це, очікувано, викликало шквал критики з боку користувачі, деякі навіть погрожують повністю видалити додаток зі своїх пристроїв.

Як УНІАН уже писав, WhatsApp випустив офіційний додаток для iPad. Користувачі чекали цього понад 15 років.

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