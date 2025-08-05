Незважаючи на зручність нової функції, у гостьових чатів буде кілька обмежень.

У найпопулярнішому месенджері у світі з'явиться функція гостьових чатів, яка дасть змогу людям спілкуватися з користувачами через платформу, навіть якщо в них немає облікового запису. Згадку опції знайшли в останній бета-версії WhatsApp.

Усе працює просто: при створенні нового діалогу достатньо вибрати опцію "без номера телефону", і система згенерує унікальне посилання. Його можна надіслати через будь-який месенджер, пошту або соцмережі. Зрозуміло, що в одного зі співрозмовників WhatsApp все ж має бути встановлений.

Незважаючи на зручність нової функції, у неї є низка обмежень: не можна надсилати фото, відео, "гіфки", аудіоповідомлення або дзвонити, а листування можливе тільки сам на сам – тож і групових чатів теж не буде. Проте всі повідомлення захищені наскрізним шифруванням.

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Якщо гість пізніше вирішить зареєструватися у WhatsApp, він зможе зберегти всю історію листування і продовжити спілкування вже у звичайному форматі.

Коли гостьові чати з'являться в стабільній версії WhatsApp, поки невідомо. Але з огляду на те, що ця фіча уже з'явилася в коді програми, можна очікувати її релізу в найближчому оновленні.

Нагадаємо, наприкінці червня WhatsApp оголосив про впровадження реклами – вперше з моменту купівлі месенджера Meta у 2014. Це, очікувано, викликало шквал критики з боку користувачі, деякі й зовсім видаляють додаток зі своїх пристроїв.

Як УНІАН уже розповідав, WhatsApp випустив офіційний додаток для iPad. Користувачі чекали цього понад 15 років.

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