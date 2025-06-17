Оновлення WhatsApp викликало гнів користувачів: що сталося

У 2014 році компанія обіцяла, що месенджер буде завжди безкоштовним і без реклами.

Команда WhatsApp оголосила про впровадження реклами – вперше з моменту придбання месенджера Meta у 2014 році. Рекламні функції будуть розгорнуті по всьому світу протягом наступних кількох місяців.

Рекламні сторіс відображатимуться у вкладці "Оновлення" упереміш з іншими історіями, повідомили розробники у своєму блозі.

Ідея монетизувати WhatsApp обговорювалася давно, однак засновники сервісу спочатку виступали проти реклами. Проте, тільки минулого року Meta заробила на рекламі понад 160 млрд доларів.

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Крім реклами, у WhatsApp з'являться два нові інструменти для заробітку: можливість для компаній платити за просування своїх каналів у додатку, а для авторів каналів стягувати плату з користувачів за ексклюзивний контент.

Згідно із заявою компанії, для користувачів, які використовують WhatsApp виключно для переписок, нічого не зміниться. Усі нові функції будуть доступні тільки у вкладці "Оновлення", яку за бажання можна відключити в налаштуваннях.

Незважаючи на це, оновлення WhatsApp все одно розлютило багатьох, а деякі навіть погрожували повністю видалити сервіс зі своїх пристроїв. "Що ж, це початок кінця для WhatsApp", - сказав один незадоволений користувач WhatsApp. Інший додав: "Я шукав привід, щоб видалити WhatsApp, і тепер вони дали мені його".

Також користувачі згадали, що засновники WhatsApp Ян Кум і Брайан Ектон у перші роки існування месенджера неодноразово наголошували, що в ньому ніколи не буде реклами. Після купівлі WhatsApp у 2014 році Meta пообіцяв зберегти цей принцип і продовжити політику творців. Але вже до 2018 року Кум і Ектон покинули компанію.

Нагадаємо, наприкінці травня WhatsApp випустив офіційний додаток для iPad. Користувачі чекали цього понад 15 років.

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