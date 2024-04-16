Користувачам, які надають перевагу контенту без реклами, пропонують обрати платну версію YouTube.

Відеоплатформа YouTube боротиметься зі сторонніми додатками, які дають змогу дивитися відео без реклами. Як повідомляє 9to5Google, тепер користувачі, які використовують сторонні додатки, отримуватимуть сповіщення про помилку у вигляді повідомлення "Наступний контент недоступний у цьому додатку" або зіткнуться з проблемою буферизації.

"Ми хочемо підкреслити, що наші умови не дозволяють стороннім додаткам вимикати рекламу, оскільки це позбавляє творця винагороди за перегляд, а реклама на YouTube допомагає підтримувати творців і дозволяє мільярдам людей по всьому світу користуватися стримінговим сервісом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що користувачам, які надають перевагу контенту без реклами, пропонують обрати YouTube Premium.

Відео дня

"Коли ми знайдемо додаток, який порушує ці умови, ми вживемо відповідних заходів для захисту нашої платформи, творців і глядачів", – додали в YouTube.

Відеоплатформа YouTube – останні новини

23 лютого повідомлялося, що YouTube отримав новий дизайн. Через це частина користувачів YouTube просили повернути все, як було.

Наприкінці березня стало відомо, що YouTube навчився виділяти найцікавіші моменти відео. Google розпочала тестувати функцію в YouTube, яка дає можливість пропустити вступну частину ролика і підсвітити найголовніше.

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