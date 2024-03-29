Нововведення вже почали тестувати серед користувачів YouTube Premium

Google почала тестувати нову зручну функцію в плеєрі на YouTube – вона дає можливість пропустити вступну частину ролика і підсвітити найголовніше. Про це повідомляє портал 9to5Google

Називається нова фіча Jump Ahead. Алгоритми штучного інтелекту (ШІ) будуть оцінювати кожен відеоролик і знаходити найголовнішу його частину – на основі історії перегляду інших користувачів. Так, при відкритті ролика може з'явитися підказка, що відео стартує з такої-то хвилини і секунди.

Нововведення доволі корисне: воно дасть змогу пропустити довге привітання або рекламу й одразу перейти до суті відео – це заощадить купу часу, коли потрібно отримати інформацію терміново, наприклад, у гайдах.

Відео дня

Нововведення вже почали тестувати серед користувачів YouTube Premium. Щоб приєднатися до тесту, потрібно перейти за цією сторінкою. Якщо тестування пройде вдало, аналогічні можливості з'являться у всіх юзерів хостингу.

YouTube слідом за іншими компаніями впроваджує штучний інтелект у свій сервіс. Раніше YouTube почав тестувати ШІ-генератор музики в стилі відомих виконавців, а в інтерфейсі з'явився чат-бот: у нього можна ставити запитання щодо змісту відео. Поки обидва нововведення тестується і недоступні звичайним користувачам.

Як повідомляв УНІАН, користувачі YouTube не оцінили оновлений дизайн відеоплатформи, назвавши його одним із найневдаліших, і просять повернути як було. Однією з ключових змін стало те, що опис і коментарі тепер праворуч від відео, а не під ним.

А з початку 2024 року багато юзерів YouTube почали скаржитися на гальма і повільну роботу платформи. Як виявилося, вся справа в блокувальниках реклами, зокрема, AdBlock. Коли він працює, відео завантажуються помітно довше, навіть якщо інтернет працює стабільно.

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