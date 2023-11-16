Всьому виною дрібне сміття і пил, яке забивається в шарнір дисплея.

Сервісні центри Apple заявили про неприємний "тренд" – в останні місяці збільшилася кількість звернень від власників моделей MacBook Pro, дисплеї яких вийшли з ладу. Про це повідомляє видання Forbes.

Найчастіше проблема зустрічається в MacBook Pro, випущених в період з 2018 по 2020 рік, включаючи моделі А1989, А2251, А2289, А2338 та А2141. Однак й цей перелік може бути неповним.

Причинами поломок майже в 100% випадках є пил і сміття, яке потрапляє на шлейф екрана і пошкоджує його при відкритті/закритті ноутбука. В результаті на дисплеї з'являються плями, артефакти та смуги. Якщо не пощастить, дисплей зовсім перестане виводити картинку.

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У більш пізніх моделях MacBook Pro з M1, M2 і М3 подібної проблеми немає, оскільки Apple в нових ноутбуках оснастила шарнір додатковим захистом від бруду. Чому тоді Apple весь цей час мовчала, незрозуміло. Між тим власникам старих моделей радять регулярно і ретельно чистити корпус в області екрана, щоб запобігти скупченню пилу і бруду.

Forbes уточнює, що на сторінках Reddit і спільноти Apple можна знайти сотні листів від постраждалих однією і тією ж проблемою, чиї MacBook перестали працювати через непередбачливість компанії.

Раніше Apple підтвердила фатальний недолік Pro-моделей iPhone 15 – поки що їх небезпечно купувати. Власники 15 Pro та 15 Pro Max вже повідомляють про перегрів, здуття акумулятора та вигорання дисплея.

Журналісти ще дізналися, що в останніх iPhone встановлено дешеві китайські акумулятори – виявляється, вони призначені тільки для 600 циклів зарядки. Таким чином, батареї в iPhone 14 і 15 старіють аж занадто швидко, але Apple про це не говорить.

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