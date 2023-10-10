Минуло лише два тижні, а власники 15 Pro та 15 Pro Max вже повідомляють про перегрів, здуття акумулятора та вигорання дисплея.

Користувачі Pro-моделей iPhone 15 скаржилися не тільки на проблеми з перегрівом, що призводять до здуття батареї, але і "вигорання" екрану. Після того як проблема стала масовою, Apple заявила, що такі проблеми дійсно можуть бути.

Вигорання пікселів в OLED-екранах при тривалому відображенні статичної картинки є широкою проблемою, яка охоплює не тільки телефони Apple. Але зазвичай цей ефект проявляється через роки роботи пристрою, а не тижні.

Компанія визнала такі поломки гарантійним випадком і, відповідно, підставою для заміни апарату в СЦ. Але при дотриманні однієї з двох умов: потрібно, щоб з моменту продажу пройшло не більше двох тижнів або брак айфона повинна довести експертиза.

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Також Apple зазначила, що вигоряння екрана в iPhone 15 Pro може бути наслідком системної помилки. Компанія найближчим часом випустять оновлення iOS, яке у разі системної помилки прибере з екрана артефакти.

Що стосується проблеми з перегрівом iPhone 15 Pro та 15 Pro Max в, то минулого тижня вийшов апдейт для iOS, покликаний усунути надмірне навантаження на смартфони. Втім, тести показують, що установка оновлення не допомогла розв'язати проблему.

Також напередодні стало відомо, що в останніх поколіннях iPhone встановлено дешеві китайські акумулятори – вони призначені всього для 600 циклів зарядки. Таким чином, батареї в iPhone 14 і 15 старіють аж занадто швидко.

Водночас УНІАН ділився рейтингом смартфонів з найшвидшою зарядкою в 2023 році. Очікувано, новенькі айфони зайняли найостанніші місця в цьому рейтингу – щоб вони повністю зарядилися потрібно приблизно дві години.

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