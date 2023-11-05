Суттєвого прориву в потужності між ноутбуками 2023 і 2022 років не відбулося.

У мережі з'явилася інформація про тестування нового MacBook Pro 14". Чіп M3 Pro ледве обходить процесор минулого покоління – різниця мізерна.

Як передає MacRumors, процесор Apple M3 Pro перевірили в Geekbench 6. Тут 12-ядерна платформа отримала 3035 балів в одноядерному та 15 173 балів в багатоядерному тесті. Це трохи більше, ніж M2 Pro, який набрав 2642 та 14 204.

Таким чином, M3 Pro на 14% швидше, ніж M2 Pro в одноядерному режимі – і лише на 6% потужніше в більш вимогливих і ресурсомістких завданнях.

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І M2 Pro, і M3 Pro мають 12-ядерний процесор, але M3 Pro використовує лише шість високопродуктивних ядер та вісім енергоефективних, тоді як M2 має вісім високопродуктивних та чотири енергоефективних. Таким чином, хоч M3 Pro і виробляється по 3-нм техпроцесу, результуючий приріст продуктивності чіпа знизився через те, що у нього на два продуктивних ядра менше.

Окремо варто зауважити, що M3 Pro має на 25% меншу пропускну здатність пам'яті і на одне графічне ядро менше в порівнянні з M2 Pro. Тому, якщо ви власник MacBook Pro з чіпами M2 Pro, серію 2023 року можна сміливо пропускати.

Вийшли нові MacBook Pro та iMac

Наприкінці жовтня Apple провела другу осінню презентацію, на якій представила оновлені MacBook Pro 14/16 та iMac 24 (2023). Вони отримали нові фірмові процесори з сімейства M3: по суті, це все що змінилось.

Ціну на 14-дюймовий MacBook Pro знизили до $1599, але в базі тепер не Pro-чіп з 16 ГБ уніфікованої пам'яті, а звичайний М3 з 8 ГБ. MacBook Pro 16" обійдеться в мінімум $2499, а вартість чергового iMac не змінилася і склала $1299.

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