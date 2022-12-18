Щоб вступити в листування зі штучним інтелектом, потрібно тільки вставити папір.

Дизайн та інженер Арвінд Санджеєв створив незвичайну друкарську машинку під назвою Ghostwriter, яка сама пише тексти на папері та може спілкуватися зі своїм власником на різні теми.

Все завдяки штучному інтелекту – всередині пристрою "живе" мікрокомп'ютер Raspberry Pi, на якому запущена нейромережа GPT-3, розповідає Ars Technica.

Щоб вступити в листування зі штучним інтелектом, потрібно тільки вставити папір. Водночас її креативність та довжину відповідей можна змінювати: для цього на корпусі є дві додаткові ручки та невеликий OLED-екранчик.

За словами самого автора, його метою було створити спокійний медитативний інтерфейс старовинної друкарської машинки, який допомагає на деякий час забути про всюдисущу цифрову присутність і зануритися в "емоційну подорож папером і чорнилом".

Бум нейромереж: для чого вони потрібні

За останні пару років нейромережі стали справжнім проривом у світі інформаційних технологій і продовжують дивувати. Серед них особливо виділяється нейромережа DALL-E, яка спровокувала бум на генератори зображень.

А серед українських користувачів нещодавно "завірусилася" нейромережа Different Dimension Me, яка перетворює в аніме будь-яке фото. Як результат, користувач отримує не тільки картинку "до/після", але і короткий відеоролик з композицією з якого-небудь відомого аніме.

Також УНІАН розповідав, що створена нейромережею картина перемогла в конкурсі мистецтв. Цей випадок вже встиг викликати чимало суперечок і галасу в мережі.

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