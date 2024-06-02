Компанія вважає продукт "застарілим", якщо його продажі припинилися понад сім років тому.

У мережі звернули увагу, що компанія Apple оновила список пристроїв, офіційно визнаних "вінтажними" і "застарілими". Цього разу до нього було додано одразу три пристрої, включно з одним iPhone, пише MacRumors.

Застарілим через скільки років тепер вважається iPhone 5s. Ні Apple, ні партнери компанії більше не будуть виконувати сервісне обслуговування девайса. На момент виходу ця модель вражала вбудованим у кнопку "Додому" датчиком Touch ID і процесором A7 з 64-бітною архітектурою.

Що стосується iPod touch 6-го покоління і 21,5-дюймового iMac 2015, то їх тепер класифікують як "вінтажні" продукти, оскільки минуло понад п'ять років з моменту припинення роздрібних продажів. При цьому магазини Apple і авторизовані постачальники можуть продовжувати пропонувати ремонт вінтажної продукції ще протягом двох років, але тільки за умови, що необхідні деталі є в наявності.

Відео дня

Цікаво зазначити, що тоді як iPhone і iPod давно застаріли, то iMac 2015 року вже тоді пропонував дисплей з роздільною здатністю 4K, що і зараз зустрічається далеко не завжди. Крім того, такий ПК міг оснащуватися 16 ГБайт оперативки і накопичувачем 512 ГБ.

Нагадаємо, на початку квітня до списку застарілих "яблучних" пристроїв потрапив iPhone 6 Plus. Він хоч і був знятий з виробництва ще в 2019 році, але продовжував отримувати виправлення безпеки і технічну підтримку від Apple.

Користувачам "застарілих" iPhone варто задуматися про апгрейд, оскільки наступна поломка може стати фатальною. Спеціалісти IGN проаналізували ринок і вибрали найдешевші актуальні Айфони, які можна купити сьогодні

Що стосується нового iPhone 16, то він вийде у вересні. Якщо вірити чуткам, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд екрана і камери, а базові моделі оснастять вертикальним блоком камер і кнопкою "Дія".

Вас також можуть зацікавити новини: