iPhone 6 Plus був знятий з виробництва ще у 2019 році, але продовжував отримувати виправлення безпеки і технічну підтримку від Apple.

Сьогодні компанія Apple оновила свій список так званих "застарілих" і "вінтажних" пристроїв. Ними, як і раніше, можна користуватися, але ні на яку техпідтримку й оновлення iOS розраховувати не варто, пише MacRumors.

До "застарілих" Apple тепер відносить iPhone 6 Plus, один із найпродаваніших айфонів в історії бренду. Останній номерний апдейт він отримав 5 березня. А магазини компанії та авторизовані постачальники послуг більше не пропонуватимуть послуги ремонту або іншого обслуговування для цієї моделі.

iPhone 6 і iPhone 6 Plus вийшли у вересні 2014 року. Обидва телефони назавжди залишаться в пам'яті багатьох користувачів, оскільки вони були першими яблучними девайсами з великим екраном і підтримкою Apple Pay. iPhone 6 Plus було знято з виробництва у 2019 році, проте iPhone 6 залишався доступним у реселерів у деяких країнах ще пару років, тому він поки не вважається "застарілим".

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А iPad mini четвертого покоління тепер вважає "вінтажним". Це означає, що минуло понад 5 років з моменту закінчення продажів. Магазини Apple та авторизовані постачальники послуг продовжать пропонувати ремонт вінтажної продукції протягом ще двох років за умови наявності запчастин.

Apple також додала iPhone 8 і iPhone 8 Plus до списку "вінтажних" гаджетів, але тільки в кольорі (PRODUCT)RED.

Користувачам "застарілих" iPhone варто замислитися про придбання нового смартфона, оскільки, як мінімум, наступна поломка може стати фатальною. Експерти називають iPhone 13 найкращим айфоном у 2024 році за співвідношенням ціна-якість.

Що стосується нового iPhone 16, то його покажуть у вересні. Цього року Apple планує зробити основний акцент на камерах. Для цього на корпусі встановлять ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть уперше за багато років.

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