На подкасті PBD Podcast Дональд Трамп розповів, як за декілька годин до зйомок йому телефонував генеральний директор Apple Тім Кук, щоб поскаржитися на багатомільярдні штрафи компанії з боку Євросоюзу.
Дві-три години тому він [Кук] зателефонував мені. Він розповів, що ЄС щойно оштрафував нас на 15 мільярдів доларів. Потім, на додачу до всього, вони були оштрафовані Європейським союзом ще на 2 млрд доларів – наводить слова Трампа видання The Verge.
Зокрема, очільник Apple висловив стурбованість тим, що ЄС використовує ці кошти для управління своїми підприємствами. Трамп запевнив Кука, що в разі перемоги на виборах "не дозволить Євросоюзу так користуватися американськими компаніями".
The Verge пише, що в березні цього року ЄС оштрафував Apple на €1,84 млрд (~$2 млрд) за зловживання домінуючим становищем на ринку стримінгових сервісів. А у вересні Apple програла суд проти рішення регуляторів ЄС, за яким компанія має сплатити 14,4 мільярда доларів несплачених податків.
Нагадаємо, вибори у США відбудуться у вівторок 5 листопада.
ЄС проти Apple: що потрібно знати
2020 року Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. Відтоді регулятор фактично змусив виробника перейти на порт USB-C в Айфонах і дозволити завантаження застосунків в обхід App Store.
Також Apple під тиском Євросоюзу пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS. Це кросплатформний стандарт, який працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу, по суті, безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android.