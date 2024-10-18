Сума нещодавніх штрафів Apple становить понад 15 млрд доларів.

На подкасті PBD Podcast Дональд Трамп розповів, як за декілька годин до зйомок йому телефонував генеральний директор Apple Тім Кук, щоб поскаржитися на багатомільярдні штрафи компанії з боку Євросоюзу.

Дві-три години тому він [Кук] зателефонував мені. Він розповів, що ЄС щойно оштрафував нас на 15 мільярдів доларів. Потім, на додачу до всього, вони були оштрафовані Європейським союзом ще на 2 млрд доларів – наводить слова Трампа видання The Verge.

Зокрема, очільник Apple висловив стурбованість тим, що ЄС використовує ці кошти для управління своїми підприємствами. Трамп запевнив Кука, що в разі перемоги на виборах "не дозволить Євросоюзу так користуватися американськими компаніями".

Відео дня

The Verge пише, що в березні цього року ЄС оштрафував Apple на €1,84 млрд (~$2 млрд) за зловживання домінуючим становищем на ринку стримінгових сервісів. А у вересні Apple програла суд проти рішення регуляторів ЄС, за яким компанія має сплатити 14,4 мільярда доларів несплачених податків.

Нагадаємо, вибори у США відбудуться у вівторок 5 листопада.

ЄС проти Apple: що потрібно знати

2020 року Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. Відтоді регулятор фактично змусив виробника перейти на порт USB-C в Айфонах і дозволити завантаження застосунків в обхід App Store.

Також Apple під тиском Євросоюзу пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS. Це кросплатформний стандарт, який працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу, по суті, безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android.

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