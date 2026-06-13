Новий бюджетний смартфон Samsung отримуватиме оновлення аж до 2032 року (фото)

Galaxy A27 отримав оновлений зовнішній вигляд та захист Gorilla Glass Victus+, а замість процесора Exynos Samsung перейшла на рішення від Qualcomm.

Samsung без зайвого галасу представила наступний бюджетний смартфон лінійки Galaxy A – A27. Новинка з'явилася на офіційному сайті компанії, завдяки чому її основні характеристики стали відомі ще до анонсу, повідомляє GSMArena.

Смартфон отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (1080 × 2340 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 800 ніт. Селфі-камера 12 Мп вбудована в круглий виріз у дисплеї.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 6 Gen 3 з конфігурацією пам'яті 8 ГБ / 256 ГБ. До слова, у Galaxy A26 використовувався фірмовий Exynos 1380 . Гаджет також оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки 25 Вт.

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Основна камера включає три модулі: головний датчик на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний на 5 Мп і макрокамеру на 2 Мп.

Однією з головних особливостей пристрою стала розширена програмна підтримка. Samsung обіцяє шість мажорних оновлень Android – аж до 2032 року – що виділяє "бюджетник" на тлі конкурентів у своєму ціновому класі.

Серед інших особливостей – захист від пилу та води за стандартом IP64, загартоване скло Gorilla Glass Victus+, підтримка 5G, двох SIM-карт, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 та бічний сканер відбитків пальців. У Європі новинку оцінили в 350 євро, повноцінний запуск відбудеться вже найближчим часом.

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

Раніше фахівці назвали 4 налаштування камери Samsung, які потрібно змінити прямо зараз для ідеальних знімків. Навіть найпреміальніші моделі Galaxy розкривають свій потенціал лише при правильному налаштуванні камери.

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