Новий бюджетний смартфон Samsung отримуватиме оновлення аж до 2032 року (фото)

Samsung без зайвого галасу представила наступний бюджетний смартфон лінійки Galaxy A – A27. Новинка з'явилася на офіційному сайті компанії, завдяки чому її основні характеристики стали відомі ще до анонсу, повідомляє GSMArena.

Смартфон отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (1080 × 2340 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 800 ніт. Селфі-камера 12 Мп вбудована в круглий виріз у дисплеї.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 6 Gen 3 з конфігурацією пам'яті 8 ГБ / 256 ГБ. До слова, у Galaxy A26 використовувався фірмовий Exynos 1380. Гаджет також оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки 25 Вт.

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Основна камера включає три модулі: головний датчик на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний на 5 Мп і макрокамеру на 2 Мп.

Новий бюджетний смартфон Samsung отримуватиме оновлення аж до 2032 року (фото)

Однією з головних особливостей пристрою стала розширена програмна підтримка. Samsung обіцяє шість мажорних оновлень Android – аж до 2032 року – що виділяє "бюджетник" на тлі конкурентів у своєму ціновому класі.

Серед інших особливостей – захист від пилу та води за стандартом IP64, загартоване скло Gorilla Glass Victus+, підтримка 5G, двох SIM-карт, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 та бічний сканер відбитків пальців. У Європі новинку оцінили в 350 євро, повноцінний запуск відбудеться вже найближчим часом.

Новий бюджетний смартфон Samsung отримуватиме оновлення аж до 2032 року (фото)

Новий витік інформації про Galaxy S27 Pro вказує на те, що саме ця модель може стати найцікавішим флагманом Samsung у 2027 році – і, можливо, більш раціональним вибором для більшості користувачів.

Раніше фахівці назвали 4 налаштування камери Samsung, які потрібно змінити прямо зараз для ідеальних знімків. Навіть найпреміальніші моделі Galaxy розкривають свій потенціал лише при правильному налаштуванні камери.

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