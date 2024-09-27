Помітні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель, кажуть інсайдери.

Аналітики з Morgan Stanley порівняли середній час попередніх замовлень і поставок нових iPhone і дійшли висновку, що iPhone 16 – перше покоління iPhone за останні п'ять років, яке показує падіння попиту. Про це пише Phone Arena.

Ось як виглядають середній час доставки iPhone 16 на тлі iPhone 15:

iPhone 16 Pro Max: 25,5 дня (проти 43,5 дня у 2023 році)

iPhone 16 Pro: 18,5 дня (проти 32,5 у 2023 році)

iPhone 16: 9 днів (проти 14 у 2023 році)

iPhone 16 Plus: 7,9 дня (проти 13,9 у 2023 році).

Таким чином, по-перше, 16 Pro Max залишається лідером лінійки (на її доставку, як і раніше, йде найбільше часу), а найнепопулярнішою – версія 16 Plus, як і торік, її доставляють швидше за все завдяки великій кількості на складі.

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По-друге, загальні результати дають зрозуміти, що ажіотаж на попереднє замовлення iPhone цього року істотно нижчий, ніж минулого. Тому, на думку аналітиків, Apple, найімовірніше, скоротить обсяг замовлень на нові смартфони, щоб уникнути збитків.

20 вересня відбувся офіційний запуск продажів серії iPhone 16. Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні пару років, а ось "прошки" називають нудними.

Також з'ясувалося, що на момент виходу iPhone 16 вийшли "сирими". Річ у тім, що багато функцій, які показали на презентації, включно зі штучним інтелектом, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі і зовсім доведеться чекати до 2025-го.

Разом з тим інсайдери стверджують, що iPhone 17 буде найцікавішим модельним рядом наступні чотири покоління, тобто аж до iPhone 19. У 2025 році помітно оновляться камери, зокрема "фронталку", базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, а Plus-модель замінить "ультратонкий" айфон.

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