Судячи з усього, це не апаратна проблема, а софтверна, що дає надію на її вирішення за допомогою оновлення.

Перші власники нових смартфонів iPhone 16 Pro та 16 Pro Max скаржаться на проблеми з екраном, повідомляє портал 9to5mac. Дисплей подекуди не реагує на дотики, що спричиняє значні незручності.

Користувачі здебільшого скаржаться на те, що деякі натискання і свайпи ігноруються в перший раз. Особливо сильно це проявляється при наборі тексту на клавіатурі.

Найпроблемніша область – частина дисплея біля нової кнопки Camera Control, яка розміщена на правому боці під кнопкою живлення. Проблема посилюється більш тонкими рамками екрана в iPhone 16 Pro.

Відео дня

Судячи з усього, це не апаратна проблема, а софтверна, що дає надію на її вирішення за допомогою оновлення. Є припущення, що розробники Apple виставили занадто агресивні значення для алгоритму відхилення випадкових торкань в iOS, що зробило сенсор занадто чутливим.

20 вересня відбувся офіційний запуск продажів серії iPhone 16. Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні пару років, а ось "прошки" вийшли нудними.

Водночас фахівці iFixit називають iPhone 16 найремонтопридатнішим айфоном в історії. Незважаючи на те, що iPhone 16 максимально схожий на iPhone 15, усередині криється чимало змін, націлених, зокрема, на поліпшення ремонтопридатності.

А ось камері iPhone 16 Pro Max не вдалося увійти до трійки найкращих у світі на думку DxOMark. Вище розташувалися пристрої Huawei, Google і Honor.

Вас також можуть зацікавити новини: