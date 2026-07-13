'Найсміливіший' айфон в історії: з'явилися нові подробиці про ювілейний iPhone 20

Якщо витоки підтвердяться, iPhone 20 отримає вигнутий з усіх чотирьох боків екран із невидимою системою Face ID.

Apple розпочала підготовку до виробництва майбутнього флагманського смартфона iPhone 20, у якому буде застосовано низку передових технологій. Прем'єра гаджета відбудеться у 2027-му – у рік 20-річного ювілею випуску оригінального айфона. Про це повідомляє інсайдер Fixed Focus Digital.

За даними інсайдера, виробничі лінії вже модернізовано для складання ювілейних телефонів, у конструкції яких очікуються серйозні зміни. Зокрема, iPhone 20 знову отримає скляну задню панель, від якої Apple відмовилася в останніх поколіннях iPhone.

Стверджується, що смартфон отримає спеціальний OLED-екран від Samsung із плавними мікровигинами з усіх чотирьох боків: екран ніби перетікає в корпус, не залишаючи чітких меж. Технологія Face ID буде повністю вбудована під екран, завдяки чому виріз Dynamic Island зменшиться до невеликого отвору виключно для селфі-камери.

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У технічному плані також очікуються серйозні зміни. Камера отримає новий сенсор LOFIC для розширення динамічного діапазону та підвищення якості знімків у складних умовах освітлення, а літій-іонний акумулятор поступиться місцем кремній-анодному.

За наявними даними, Apple планує випустити дві моделі ювілейного смартфона, які стануть наступниками моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Таким чином компанія свідомо пропустить назву "iPhone 19".

Раніше інсайдер Apple Марк Гурман підтвердив чутки, що iPhone 18 цього року все ж не вийде. На вересневій презентації Apple покаже iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і складаний iPhone. Базовий iPhone 18 очікується навесні 2027 року – разом з iPhone 18e та iPhone Air 2.

УНІАН розповідав, чому не варто купувати iPhone старше за iPhone 14 Pro. Є ймовірність, що вже через рік – а можливо, й раніше – такий iPhone перестане отримувати оновлення, що може змусити власника знову міняти телефон.

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