iPhone 16 отримав 7 балів із 10 за шкалою ремонтопридатності. Для порівняння, iPhone 15 оцінили лише на четвірку.

Відомі фахівці з iFixit дісталися до новенького iPhone 16, щоб розібрати його і оцінити ремонтопридатність. І виявилося, що в цьому питанні у новинки Apple все відмінно.

Незважаючи на те, що iPhone 16 максимально схожий на iPhone 15, всередині криється чимало змін, націлених, зокрема, на поліпшення ремонтопридатності. Новинка отримала 7 балів з десяти можливих, і це найбільша оцінка, яку iFixit коли-небудь ставили iPhone. У iPhone 15 оцінка була 4/10.

Експерти відзначили три важливих поліпшення в частині ремонтопридатності:

Новий спосіб зняття акумулятора з телефону за допомогою електричного струму. Для такого методу вистачить 9-вольтової батареї і затискача для неї. З її допомогою потрібно послабити клей, на який кріпиться АКБ пристрою.

Конструкція всієї лінійки, включно з iPhone 16 Pro і Pro Max, дає змогу окремо зняти динамік, Taptic Engine, камери, екран і задню кришку без гострої необхідності демонтажу інших деталей.

Оновлене керівництва Apple з ремонту iPhone, яке написано дуже докладно, особливо в порівнянні з іншими виробниками.

До мінусів в iFixit віднесли наявність рідкісних типів гвинтів, які неможливо відкрутити без спеціальної викрутки, а також необхідність нагрівати пристрій для розм'якшення клею на екрані та задній панелі, що ускладнює ремонт у домашніх умовах.

Раніше фахівці з DxOMark оцінили камеру iPhone 16 Pro Max. Телефон не перевернув гру, але потрапив до п'ятірки найкращих камерофонів у світі. Вище розташувалися пристрої Huawei, Google і Honor.

Також стало відомо, що iPhone 16 і iPhone 16 Pro зберегли повільну зарядку 27 Вт. Таким чином, повна зарядка новинок, як і в попередніх поколіннях, займатиме до двох годин.

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