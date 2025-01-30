Девайс залишиться з 60-герцовим дисплеєм і одинарною камерою.

Наприкінці березня-початку квітня Apple проведе презентацію, на якій, окрім усього іншого, представить iPhone SE четвертого покоління. У мережі показали, який вигляд матиме нове покоління бюджетних смартфонів Apple.

Інсайдер Majin Bu, який поділився якісним рендером, також розкрив подробиці про екран смартфона, який, на жаль, не отримає підтримку високої частоти оновлення зображення.

"Новий дешевий смартфон Apple буде оснащений 60-герцевим OLED-екраном з вирізом діагоналлю 6,06 дюйма і кнопкою Action Button", – заявив Majin Bu.

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Apple часто дорікають у тому, що вона, як і раніше, використовує менш просунуті дисплеї з кадровою частотою 60 Гц у базових моделях iPhone. І це при тому, що більшість бюджетних Андроїдів можуть похвалитися екранами на 90, а деякі навіть 120 Гц.

Раніше вже повідомлялося, що новий iPhone SE отримає одну задню камеру, а дизайн нагадуватиме базовий iPhone 14, тобто зникне кнопка "Додому", але залишиться чубчик.

Зате в плані продуктивності це буде "топ за свої гроші": новинка отримає чисет А18 і 8 ГБ оперативки, щоб підтримувати Apple Intelligence. Орієнтовна ціна складе 500 доларів, що на $300 дешевше за найдоступніший iPhone 16.

З інших новинок, які очікуються від Apple цієї весни – MacBook Air на базі M4, iPad (11-го покоління) і нове покоління бюджетних Apple Watch SE.

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