Компанія працює над спрощенням процесу демонтажу батареї, яка з'явиться як мінімум в одному айфоні 16 серії.

Незабаром у Європі почне діяти закон, що зобов'язує зробити батареї в смартфонах та інших мобільних пристроях знімними – щоб користувачі могли їх швидко і без зусиль замінити без походу в сервісний центр. На тлі цього стало відомо, що Apple працює над спрощенням процесу демонтажу акумулятора iPhone.

Видання MacRumors повідомляє, що Apple досліджує технологію розм'якшення клею шляхом слабкого електричного впливу. А посприяє цьому новий металевий корпус батареї.

Актуальний метод заміни акумулятора iPhone складний і включає видалення клейких смужок пінцетом. Потім потрібно використовувати "спеціалізований пристрій і лоток", щоб вставити нову батарею на місце. Як результат, користувачам простіше заплатити і віддати смартфон у руки майстра.

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Нова технологія, яку тестує Apple, передбачає укладення акумулятора iPhone в метал, а не в чорну фольгу. Це дасть змогу витягувати акумулятор із пазів за допомогою невеликого електричного розряду.

Попри цю зміну, розкривати телефон, як і раніше, залишиться доволі складно і ймовірність поламати його залишиться високою. Зрозуміло, Apple це розуміє і рекомендуватиме користувачам звернутися до професіонала для заміни батареї.

Повідомляється, що нова технологія вилучення акумулятора дебютує щонайменше в одній моделі iPhone 16 пізніше цього року, а вже в серії iPhone 17 новинка має з'явитися в кожному смартфоні.

Нещодавно Apple внесла зміни в iPhone через новий законопроєкт ЄС, який схвалив USB-C як єдиний стандарт. І iPhone 15 став першим, де роз'єм Lightning був замінений на USB-C.

Водночас Євросоюз погрожує оштрафувати Apple у розмірі 10% від річної виручки через порушення Закону про цифрові ринки. Регулятор вважає, що виробник iPhone за допомогою свого магазину додатків Apple Store "незаконно пригнічує конкуренцію".

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