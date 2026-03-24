Apple додала 15 ноутбуків і телефонів до списку застарілих пристроїв: чи є там ваш гаджет

Під "скорочення" потрапили не лише старі гаджети, а й зовсім свіжі новинки.

Офіційно розпочався прихований зворотний відлік: на початку березня Apple зняла з виробництва 15 своїх пристроїв. І мова зараз не про застарілі гаджети, оскільки у списку фігурують такі продукти, як випущений минулого року iPhone 16e або MacBook Pro на 512 ГБ.

Термін цього відліку становить п'ять років, і після його закінчення відповідний пристрій переходить у так званий статус "вінтажного" (vintage). Це означає, що пристрій офіційно не продається вже п'ять років, його обслуговування більше не гарантується повсюдно, а запасні частини доступні лише в обмеженій кількості, пише HVG.

Таким чином, цей статус не означає, що пристрій поганий, непридатний для використання або перестає працювати; це лише свідчить про те, що Apple більше не розглядає його як активну нову модель.

У тому, що Apple час від часу "списує" старі пристрої, немає нічого незвичайного, однак нинішній список викликає певне здивування. З 15 позицій п'ять пристроїв були випущені в 2025 році, тобто вони практично абсолютно нові, також присутні два MacBook Pro 2024 року.

Повний список:

iPhone 16e з чіпом A18 (2025);

11-дюймовий і 13-дюймовий iPad Air M3 (2025);

13-дюймовий і 15-дюймовий MacBook Air M4 (2025);

Mac Studio M3 Ultra 512 ГБ (2025);

14-дюймовий і 16-дюймовий MacBook Pro M4 Pro (2024);

14-дюймовий і 16-дюймовий MacBook Pro M4 Max (2024);

Studio Display з чіпом A13 Bionic (2022);

монтажний адаптер VESA для Pro Display XDR (2019);

підставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

монітор Pro Display XDR (2019).

За цим зворотним відліком стоїть і негласне послання, яке могло б звучати так: "не чекай, бо можеш втратити гроші". Іншими словами, пристрої зі списку варто обміняти на нові моделі якомога швидше, особливо торішні та позаторішні, оскільки за них зараз ще можна отримати відносно хорошу ціну. Або, як зазначає Phone Arena: технології розвиваються швидко, проте вартість перепродажу змінюється ще швидше – через один-два роки оціночна вартість при обміні може знизитися на 20% або навіть на 30%.

Продавати пристрій має сенс у тому випадку, якщо хтось і так планував перехід на нову модель протягом року, не прив'язаний до свого гаджета і для нього важлива фінансова складова. Однак якщо пристрій працює добре, конкретних планів щодо оновлення немає і не бентежить той факт, що пізніше він коштуватиме менше, то замислюватися про обмін або продаж не варто.

Раніше УНІАН повідомляв, як знайти iPhone, якщо він вимкнений або розряджений.

Вас також можуть зацікавити новини: