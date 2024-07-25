Аксесуар дійсно вийшов крихітним і може замінити дармовис на зв'язці ключів.

На Kickstarter, де ентузіасти збирають гроші на свої проєкти, з'явився незвичайний повербанк RUNK. Виробник називає його "найменшим у світі портативним міні-акумулятором".

Аксесуар дійсно крихітний і може замінити дармовис на зв'язці ключів. Його габарити – 22×45х55 мм. При довжині близько 2 сантиметрів повербанк важить лише 62 грами.

Усередині RUNK розмістився акумулятор 3000 мАг, потужність вихідної зарядки – 30 Вт. За заявами виробника, за пів години він здатний заповнити близько 60% заряду iPhone 15 Pro. Ще одна відмінна риса новинки – модуль NFC для здійснення безконтактних платежів, оплати поїздок у транспорті, відкриття дверей та інших цілей.

У стандартну комплектацію входить кабель USB або Lightning. Повербанк насамперед позиціюють як швидкий "реаніматор", який стане в пригоді, якщо смартфон розрядився, але потрібно терміново зателефонувати або відправити повідомлення.

У рамках кампанії на Kickstarter попередньо замовити повербанк можна всього за 35 доларів. Етап краудфандингу триватиме ще 25 днів, після чого ціна підвищиться до $69. Доставка гаджета почнеться в жовтні 2024 року.

Раніше на ринку був представлений найпотужніший міні-ПК у світі. Цей дуже маленький комп'ютер у формі зовнішньої відеокарти здатний забезпечити стабільну роботу в найвимогливіших сценаріях, таких як запуск ігор на високих налаштуваннях графіки або виконання ресурсоємних завдань.

А вчора в продаж надійшло смарт-кільце Samsung Galaxy Ring. Повідомляється, що попит на девайс виявився вищим за очікуваний, також ЗМІ з'ясували, що там немає важливого мінуса, про який говорили спочатку.

Вас також можуть зацікавити новини: