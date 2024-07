А ось власники iPhone користуватися Galaxy Ring не зможуть.

Сьогодні, 24 липня, у відкритий продаж у різних країнах світу надійшло розумне кільце Samsung Galaxy Ring і різні ЗМІ діляться своїми враженнями. На момент виходу девайса вважалося, що аксесуар зможе функціонувати лише в рамках екосистеми Samsung. Виявилося, що це не так.

YouTube-оглядач з каналу This is Tech Today протестував Galaxy Ring і з'ясував, що розумне кільце сумісне з будь-яким смартфоном на базі Android. На відео, опублікованому блогером, видно, як кільце синхронізовано зі смартфоном Nothing Phone (2).

Сам процес синхронізації простий і вимагає від користувачів скачати програму Galaxy Wearable з магазину Play Store і слідувати інструкціям з налаштування. Потім застосунок запросить необхідні дозволи і запропонує створити пару з пристроєм. Але є умова – смартфон має бути оновлений щонайменше до версії ОС Android 11 з обсягом пам'яті не менше 1,5 ГБ.

Важливо зазначити, що хоч Galaxy Ring буде сумісний з усіма Android-смартфонами, деякі функції, зокрема "Знайти моє кільце", "Поради щодо здоров'я", а також ШІ-фішки Galaxy AI, залишаться ексклюзивними для пристроїв Samsung.

А ось власники iPhone користуватися Galaxy Ring не зможуть, принаймні поки що. Втім, Apple вже давно готує свою відповідь. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring.

Раніше Samsung розповідала, коли і де не можна носити розумне кільце Galaxy Ring. Виявилося, що порівняно з традиційними носимими пристроями, такими як смарт-годинник, у кільця значно більше обмежень. Наприклад, його не рекомендують використовувати в спортзалі.

Нагадаємо, Galaxy Ring оцінили в 399 доларів (~16 000 грн), новинка вже доступна для купівлі у низці країн. А восени має вийти "народний" Galaxy S24 FE, який стане компромісною версією флагманського Galaxy S24.

