Команда розробників Motorola запропонувала спосіб, як зробити окуляри віртуальної та доповненої реальності легше та зручніше.
Суть ініціативи полягає в тому, щоб перенести основну начинку VR- або AR-окулярів в підвіску, яка кріпиться на спеціальне "намисто". Такий девайс оснащується продуктивним залізом і підтримує 5G.
Як пише портал Engadget, "намисто" сумісне з окулярами ThinkReality A3 від Lenovo та платформою Qualcomm Snapdragon VR. Кулон має розмір 54х97 мм, важить 10г, а всередині стоїть надпотужний процесор Snapdragon 8 Gen 1 та батарея на 5000 мАг. Також на борту сенсорна панель, слот для SIM-карти, динаміки і кілька датчиків – гіроскоп, акселерометр, барометр і GPS.
Скільки буде коштувати аксесуар та коли він з'явиться на полицях магазинів, Motorola не уточнила. В першу чергу компанія орієнтується на корпоративних клієнтів.
Раніше цього місяця Motorola випустила середньобюджетний смартфон Moto G Stylus (2022), однією з фішок якого, як не складно здогадатися за назвою, стало перо. Від свого попередника новинка відрізняється підвищеною частотою екрану, збільшеним акумулятором і іншими поліпшеннями. У США за 299,99 долара (~8 300 грн).
Паралельно компанія готує перший смартфон з 200-мегапіксельною камерою. У доповненні буде йти 50-МП ультраширококутна камера і 12-МП телекамера з дворазовим оптичним наближенням. Прем'єра новинки очікується влітку.