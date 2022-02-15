Скільки буде коштувати аксесуар та коли він з'явиться на полицях магазинів, компанія не уточнила.

Команда розробників Motorola запропонувала спосіб, як зробити окуляри віртуальної та доповненої реальності легше та зручніше.

Суть ініціативи полягає в тому, щоб перенести основну начинку VR- або AR-окулярів в підвіску, яка кріпиться на спеціальне "намисто". Такий девайс оснащується продуктивним залізом і підтримує 5G.

Як пише портал Engadget, "намисто" сумісне з окулярами ThinkReality A3 від Lenovo та платформою Qualcomm Snapdragon VR. Кулон має розмір 54х97 мм, важить 10г, а всередині стоїть надпотужний процесор Snapdragon 8 Gen 1 та батарея на 5000 мАг. Також на борту сенсорна панель, слот для SIM-карти, динаміки і кілька датчиків – гіроскоп, акселерометр, барометр і GPS.

Скільки буде коштувати аксесуар та коли він з'явиться на полицях магазинів, Motorola не уточнила. В першу чергу компанія орієнтується на корпоративних клієнтів.

Раніше цього місяця Motorola випустила середньобюджетний смартфон Moto G Stylus (2022), однією з фішок якого, як не складно здогадатися за назвою, стало перо. Від свого попередника новинка відрізняється підвищеною частотою екрану, збільшеним акумулятором і іншими поліпшеннями. У США за 299,99 долара (~8 300 грн).

Паралельно компанія готує перший смартфон з 200-мегапіксельною камерою. У доповненні буде йти 50-МП ультраширококутна камера і 12-МП телекамера з дворазовим оптичним наближенням. Прем'єра новинки очікується влітку.

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