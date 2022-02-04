У США за 299,99 долара (~8 300 грн).

Нині небагато компаній радують сучасними смартфонами з підтримкою стилуса. На слуху хіба що Samsung, у якій дану "фішку" перейняла преміальна лінійка Galaxy S.

Втім, судячи з усього, включитися в боротьбу на цьому терені вирішили і в Motorola. Так, компанія представила на ринку середньобюджетний смартфон Moto G Stylus (2022), однією з фішок якого, як не складно здогадатися за назвою, стало перо.

Технічні характеристики Moto G Stylus Gen 3:

Габарити: 170,21×75,90×9,45 мм, 216 г;

170,21×75,90×9,45 мм, 216 г; Дисплей: 6,8", 2460×1080, IPS, 90 Гц;

6,8", 2460×1080, IPS, 90 Гц; Процесор: 8-ядерний MediaTek Helio G88, 2 ГГц, Mali-G52;

8-ядерний MediaTek Helio G88, 2 ГГц, Mali-G52; Пам'ять: 6 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної, слот для microSD;

6 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної, слот для microSD; Камера: 50 Мп, f/1,9 (основна) + 8 Мп, f/2,2 (ширококутна) + 2 Мп, f/2,4 (глибини) + 16 Мп, f/2,2 (фронтальна);

50 Мп, f/1,9 (основна) + 8 Мп, f/2,2 (ширококутна) + 2 Мп, f/2,4 (глибини) + 16 Мп, f/2,2 (фронтальна); Батарея: 5000 мАг, зарядка 10 Вт;

5000 мАг, зарядка 10 Вт; ОС: Android 11;

Android 11; Зв'язок: USB-C, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, аудіоджек.

Корпус смартфона виконаний з пластику з водовідштовхувальним покриттям. Є модуль NFC для безконтактних платежів і два мікрофони, сканер відбитків пальців суміщений з кнопкою живлення на бічній грані. Екран займає 89% площі лицьової панелі. Стилус зберігається у відсіку в нижньому торці корпусу.

Загалом від свого попередника новинка відрізняється підвищеною частотою екрану, збільшеним акумулятором й іншими поліпшеннями. Поки Moto G Stylus (2022) продається тільки в США, де за неї просять близько 8 300 у перерахунку на грн. Про надходження продукту в інших країнах, зокрема в Україні, буде повідомлено додатково.

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Раніше УНІАН вже писав, що Motorola готує перший смартфон з 200-мегапіксельною камерою. Прем'єра новинки очікується влітку.

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