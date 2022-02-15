У цифровому світі кожен може почати нове життя.

Нерухомість дорожчає не тільки в нашому світі, але й у віртуальному. Все більше людей купують віртуальну землю, квартири та будинки, а вкладають в це несправжнє майно сотні мільйонів справжніх доларів.

Про це йдеться в сюжеті "Гроші".

У цифровому паралельному світі кожен може почати нове життя, працювати, спілкуватися, розважатися та навіть заробляти. Для занурення в метавсесвіт необхідні VR-окуляри, які забезпечують реалістичну картинку на 360 градусів, камери відстежують кожен рух, а контролери в руках дозволяють взаємодіяти з предметами, як з реальними.

Також можна подивитися фільм з повним зануренням, що дозволяє прогулятися вулицями міст світу, а також потрапити на тропічний пляж, не виходячи з дому.

На основі віртуальної реальності компанія Meta, колишній Facebook, розробляє власний всесвіт зі своїми містами, вулицями, магазинами та бізнесом, де двійники людей можуть вести друге життя та займатися чим завгодно.

Сам метавсесвіт ще розробляється, а піксельного майна вже розпродали на 500 мільйонів доларів. Великі бренди планують відкрити справжні віртуальні філії своїх реальних бізнесів.

Персональні дані, які використовуються в Інтернеті для реклами, з метавсесвіту витягнути ще легше, але на цьому ринку зможуть заробляти не тільки великі корпорації, але й звичайні люди. Наприклад, можна вести курси, перепродувати ігрові предмети або навіть купити свою цифрову землю. Правда, це дуже ризикований ринок.

Також тут є свої шахраї, на гачок яких може потрапити будь-яка людина, що погано розбирається в кібербезпеці.

Метавсесвіт Цукерберга - що відомо

Компанію американського мільярдера Марка Цукерберга Facebook перейменували в Meta. За словами бізнесмена, скоро люди зможуть відмовитися від екранів і дисплеїв своїх гаджетів, які стануть не основою, а помічниками для спілкування. Таким чином, метавсесвіт стане новою версією Інтернету.

У ній весь контент буде доступний у вигляді голограм, а також буде доступно приватне спілкування та створення власних речей, предметів й навіть цілих світів. Іншою складовою метавсесвітустануть VR-ігри, для яких, ймовірно, знадобляться спеціальні контролери.

Поки що метавсесвіт від Facebook відкритий тільки для жителів США та Канади. Раніше він був доступний тільки в бета-версії для обраної групи користувачів Oculus VR, які отримали запрошення.

На думку експертів, вже до кінця поточного десятиліття велика частка населення нашої планети так чи інакше виявиться в метавсесвіті.

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