Названо найкращі Android-смартфони для купівлі восени 2024 року

У топ IGN увійшли представники різних цінових сегментів. Загалом було п'ять номінацій.

Ресурс IGN опублікував матеріал, у якому перераховано найкращі смартфони на Android, доступні сьогодні на ринку. Журналісти не розкладали смартфони по місцях, але вибрали по одній моделі в різних категоріях.

Найкращим загалом назвали Samsung Galaxy S24 Ultra. У ньому є все, що можна бажати від сучасного телефону: топовий Dynamic AMOLED 2X-екран з роздільною здатністю 1440p, підтримкою частоти 120 Гц і стилуса S Pen. Його можна заховати просто в корпус телефона і діставати, коли знадобиться.

Телефон отримав топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3, міцну титанову раму та потужну систему камер, що задовольнить потреби навіть найвимогливіших користувачів. Відлякати від Samsung Galaxy S24 Ultra може цінник, але він не вищий, ніж у актуальних флагманів Apple.

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Іншу новинку Samsung, Galaxy Z Fold 6, назвали найкращим складним Android-смартфоном. Це щось на кшталт S24 Ultra від світу "розкладачок". Він потужний, міцний, універсальний і залишається одним із небагатьох складних пристроїв із підтримкою стилуса.

Найоптимальнішим бюджетним Android-смартфоном виявився Poco X5. За відносно скромний цінник (~200 доларів) він пропонує якісний дюймовий AMOLED-екран на 120 Гц, доволі потужний чипсет Snapdragon 695 та акумулятор ємністю 5000 мАг із 33-ватною зарядкою. Недоліком є лише посередні камери.

RedMagic 9S Pro – найкращий Android-смартфон для геймерів. Поставляється з 16 ГБ ОЗП і чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, продуктивності якого вистачить ще на роки. А ще радує акумулятор ємністю 6500 мАг, завдяки чому навіть з ненажерливим екраном на 120 герц автономність буде відмінною.

Добірку найкращих андроїд-смартфонів 2024 року замикає середньобюджетник Google Pixel 8. Незважаючи на вихід оновлених версій "вісімка" все ще залишається найоптимальнішим вибором у користувачів. У нього при собі 120-герцовий OLED-екран на 6,2 дюйма, потужний чип Tensor G3 з просунутими ШІ-фічами і дивовижна камера.

Не забуваємо і про 7 років оновлень і підтримки ОС – мало хто на ринку може подібне запропонувати.

Раніше агентство Counterpoint опублікувало дані про продажі бюджетних смартфонів. За підрахунками фахівців, Redmi 13C – найпопулярніший телефон за ціною до 150 доларів. За ним йдуть Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15.

Разом з тим автори TechRadar радили, який Айфон взяти після виходу iPhone 16. Наприклад, базовий Айфон 2023 року назвали наразі найкращим смартфоном за співвідношенням ціни та якості.

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