Сьогодні навіть найдоступніші моделі оснащені дисплеєм з підвищеною герцовкою, оптимальним набором камер і "жирною" батарейкою.

Оглядачі CNET розповіли, які недорогі телефони можна придбати на ринку в серпні 2024 року. Сьогодні навіть найдоступніші моделі оснащені дисплеєм із підвищеною герцовкою, оптимальним набором камер і "жирною" батарейкою.

У списку опинилися перевірені часом Google Pixel і Samsung Galaxy – і навіть знайшлося місце одній моделі iPhone. "Найдорожчий" смартфон у добірці обійдеться в $500, а найдешевший – близько $135.

Google Pixel 8A – найкращий андроїд до $500. Класичний "піксель" із найкращою камерою у своєму сегменті. Але у випадку з Pixel 8a виробник вивів свою доступну лінійку на новий рівень, який став ще ближчим до пристроїв преміум-класу. "Pixel 8A настільки хороший, що робить звичайний Pixel 8 майже неактуальним", йдеться в огляді.

– найкращий андроїд до $500. Класичний "піксель" із найкращою камерою у своєму сегменті. Але у випадку з Pixel 8a виробник вивів свою доступну лінійку на новий рівень, який став ще ближчим до пристроїв преміум-класу. "Pixel 8A настільки хороший, що робить звичайний Pixel 8 майже неактуальним", йдеться в огляді. OnePlus 12R – флагман за ціною середняка. Це пристрій для тих, хто не хоче переплачувати за топовий iPhone або Galaxy і замість нього хоче придбати просто потужний і надійний смартфон із флагманськими можливостями. Ви також отримуєте швидку зарядку 80 Вт, яка заряджає батарею до 100% всього за 30 хвилин.

– флагман за ціною середняка. Це пристрій для тих, хто не хоче переплачувати за топовий iPhone або Galaxy і замість нього хоче придбати просто потужний і надійний смартфон із флагманськими можливостями. Ви також отримуєте швидку зарядку 80 Вт, яка заряджає батарею до 100% всього за 30 хвилин. Samsung Galaxy A03 – низька ціна, тривала підтримка. Коштуючи $135 це ідеальний смартфон для невимогливих користувачів, здатний впоратися з основними завданнями. Традиційно, Samsung не скупиться на оновлення і пропонує повні чотири роки підтримки, що нечувано для такого дешевого телефону.

– низька ціна, тривала підтримка. Коштуючи $135 це ідеальний смартфон для невимогливих користувачів, здатний впоратися з основними завданнями. Традиційно, Samsung не скупиться на оновлення і пропонує повні чотири роки підтримки, що нечувано для такого дешевого телефону. iPhone SE (2022) - якщо дуже хочеться Айфон. Це суміш старого дизайну з сучасними функціями, включно з чипом A15 Bionic і підтримкою 5G. Це також один з небагатьох по-справжньому компактних смартфонів на ринку – дисплей у нього всього 4.7 дюйма.

якщо дуже хочеться Айфон. Це суміш старого дизайну з сучасними функціями, включно з чипом A15 Bionic і підтримкою 5G. Це також один з небагатьох по-справжньому компактних смартфонів на ринку – дисплей у нього всього 4.7 дюйма. Samsung Galaxy A15 5G – якщо бюджет не більше $200. Цей апарат відрізняється від інших наявністю AMOLED-екрану з роздільною здатністю Full HD+, батареї на 5000 мАг, яка заряджається з 0 до 50% за півгодини, та п'ятирічною підтримкою оновленнями.

– якщо бюджет не більше $200. Цей апарат відрізняється від інших наявністю AMOLED-екрану з роздільною здатністю Full HD+, батареї на 5000 мАг, яка заряджається з 0 до 50% за півгодини, та п'ятирічною підтримкою оновленнями. Google Pixel 6A – найкраще співвідношення ціна-якість. З огляду на те, що на ринку вже доступні дві новіші моделі, хітовий Pixel 6a можна забрати з максимальною вигодою. При ціні 300 доларів він стає приголомшливою пропозицією, завдяки своїй чудовій підтримці програмного забезпечення.

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Свіже опитування показало, якими смартфонами користувачі Android і iPhone задоволені найбільше. Якщо у світі андроїд лідируючі місця займають складні моделі, то шанувальники Apple віддають перевагу раритетним компактним Айфонам.

А якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

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