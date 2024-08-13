Galaxy A15 однозначно один із найкращих недорогих смартфонів на ринку / фото Samsung

Оглядачі CNET розповіли, які недорогі телефони можна придбати на ринку в серпні 2024 року. Сьогодні навіть найдоступніші моделі оснащені дисплеєм із підвищеною герцовкою, оптимальним набором камер і "жирною" батарейкою.

У списку опинилися перевірені часом Google Pixel і Samsung Galaxy – і навіть знайшлося місце одній моделі iPhone. "Найдорожчий" смартфон у добірці обійдеться в $500, а найдешевший – близько $135.

  • Google Pixel 8A – найкращий андроїд до $500. Класичний "піксель" із найкращою камерою у своєму сегменті. Але у випадку з Pixel 8a виробник вивів свою доступну лінійку на новий рівень, який став ще ближчим до пристроїв преміум-класу. "Pixel 8A настільки хороший, що робить звичайний Pixel 8 майже неактуальним", йдеться в огляді.
  • OnePlus 12R – флагман за ціною середняка. Це пристрій для тих, хто не хоче переплачувати за топовий iPhone або Galaxy і замість нього хоче придбати просто потужний і надійний смартфон із флагманськими можливостями. Ви також отримуєте швидку зарядку 80 Вт, яка заряджає батарею до 100% всього за 30 хвилин.
  • Samsung Galaxy A03 – низька ціна, тривала підтримка. Коштуючи $135 це ідеальний смартфон для невимогливих користувачів, здатний впоратися з основними завданнями. Традиційно, Samsung не скупиться на оновлення і пропонує повні чотири роки підтримки, що нечувано для такого дешевого телефону.
  • iPhone SE (2022) - якщо дуже хочеться Айфон. Це суміш старого дизайну з сучасними функціями, включно з чипом A15 Bionic і підтримкою 5G. Це також один з небагатьох по-справжньому компактних смартфонів на ринку – дисплей у нього всього 4.7 дюйма.
  • Samsung Galaxy A15 5G – якщо бюджет не більше $200. Цей апарат відрізняється від інших наявністю AMOLED-екрану з роздільною здатністю Full HD+, батареї на 5000 мАг, яка заряджається з 0 до 50% за півгодини, та п'ятирічною підтримкою оновленнями.
  • Google Pixel 6A  найкраще співвідношення ціна-якість. З огляду на те, що на ринку вже доступні дві новіші моделі, хітовий Pixel 6a можна забрати з максимальною вигодою. При ціні 300 доларів він стає приголомшливою пропозицією, завдяки своїй чудовій підтримці програмного забезпечення.

Відео дня
Google Pixel 8a (сьолва), Pixel 6a (праворуч)

Свіже опитування показало, якими смартфонами користувачі Android і iPhone задоволені найбільше. Якщо у світі андроїд лідируючі місця займають складні моделі, то шанувальники Apple віддають перевагу раритетним компактним Айфонам.

А якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

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