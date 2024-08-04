З коробки він працює під управлінням оболонки One UI 6.1 на базі Android 14.

Компанія Samsung представила новий ультрабюджетний смартфон Galaxy F14. Це трохи модифікована версія Galaxy F14 5G, випущена більш ніж рік тому.

Так, наприклад, процесор Exynos 1330 замінений однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 680, а ємність акумулятора знижена з 6000 мАч до 5000 мАч. Зате є слот для карти microSD, а в якості ОС використана повноцінна Android 14 з оболонкою One UI 6.1, пише SamMobile.

Характеристики Galaxy F14

Екран: 6,7', IPS LCD, роздільна здатність Full HD+, частота оновлення 90 Гц, скло Corning Gorilla Glass 5.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 680, 2,4 ГГц, Adreno 610.

Пам'ять: 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної.

Фото/відео: потрійна камера з 50-Мп основним датчиком, 2-Мп датчиком глибини і 2-Мп макрокамерою. Фронтальна камера одинарна, на 13 Мп. Передня і задня камери вміють записувати відео 1080p/30 fps.

Акумулятор: 5000 мАг з підтримкою зарядки на 25 Вт.

У смартфона також є бічний сканер відбитків пальців, порт 3,5 мм для дротових навушників, підтримується Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.2. З недоліків: Samsung обіцяє для Galaxy F14 лише два великих оновлення ОС, тому він отримає максимум Android 16. Габарити – 168 × 78 × 9 мм, вага – 194 г.

Відео дня

Першою країною, де стартував продаж Galaxy F14, стала Індія. Там його оцінили в 8999 рупій (~$105, 4200 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію Galaxy S25 у січні-лютому 2025-го, а до цього часу компанія ще має випустити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

Нагадаємо, раніше цього місяця Samsung провела великий літній івент, на якому показала багато всього цікавого, включно з новим поколінням складаних телефонів і довгоочікуваним смарт-кільцем. Galaxy Ring – натільний гаджет, з яким годинники і фітнес-трекери можуть відійти в минуле.

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