Вони обидві вийшли в 2020 році і продовжують зберігати актуальність, попри вихід "навороченіших" моделей.

Розробники всесвітньовідомого бенчмарка AnTuTu, слідом за Android, опублікували рейтинг смартфонів і планшетів від Apple, користувачі яких найбільше задоволені їхнім придбанням.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером симпатій користувачів став iPhone 12 mini, який отримав 95.95% захоплених відгуків. Незважаючи на те, що він провалився в продажах і фактично поховав серію Mini, у 2024 році користувачі цінують компактні розміри, барвистий 5,4-дюймовий OLED-екран, потужний чип і відмінні камери.

На другому місці в рейтингу найкращих смартфонів розташувався iPhone SE другого покоління – 95% позитивних реакцій. Це оптимальне рішення для тих, хто потребує потужного середньобюджетного пристрою, але все ще вважає дизайн старих iPhone гармонійним.

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Варто зазначити, що ці моделі не вперше стають лідерами симпатій користувачів Apple, що свідчить про їхній гарний функціонал і актуальність, незважаючи на вихід ще в 2020 році.

Безумовним же лідером став iPad Pro 2 із 10,5-дюймовим екраном, який отримав 96,63% позитивних відгуків. Це планшет 2017 року, за яким ідуть iPad Air 4 (96,49%) і новенький iPad Pro 11 (96,33%) з чипом M4.

Новий iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а ось на весну 2025 року Apple, якщо інсайдери вірні, запланувала презентацію нового iPhone SE. Бюджетний айфон вийде в дизайні iPhone 14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник буде дешевше $500.

А тим часом до релізу нових смартфонів Apple залишилося трохи більше ніж місяць. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики та ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

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