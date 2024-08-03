Примітно, що перше і третє місце посідають складані пристрої одного і того ж виробника.

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий рейтинг телефонів, які отримали найвищі оцінки задоволеності. На відміну від традиційного рейтингу продуктивності, ці Андроїди відбиралися на основі рецензій реальних користувачів.

Лідером серед користувачів став маловідомий на глобальному ринку Honor Magic Vs2. Він виконаний у популярному сьогодні форм-факторі "смартфон-планшет" і вважається найтоншим телефоном зі складаним дисплеєм у світі. Начинка у нього при цьому флагманська.

Друге місце посів ще один апарат Honor – Magic 6 Ultimate Edition, який радує 97% своїх власників. Цей "суперфлагман" оснащений 6,8-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм, 50-Мп камерою для селфі та функцією супутникового зв'язку. Йому з оцінкою 96,15% трохи поступається Vivo X Fold 3 Pro, який за багатьма параметрами обходить Galaxy Z Fold 6.

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Інші смартфони, що потрапили до рейтингу: Galaxy S23 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, iQOO 12 Pro, Vivo X100s Pro, Meizu 21 Pro, Samsung W24 і iQOO Neo9S Pro+.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, AnTuTu також оновили рейтинги найвигідніших за ціною/якістю андроїдів. У найдешевшій категорії перше місце посів дворічний ZTE, а в найдорожчій - Red Magic 9 Pro,

Новий рейтинг десяти найбільш продаваних телефонів у світі показав, що моделі iPhone 15 купують найчастіше. Крім Apple, половину списку займають бюджетні смартфони Galaxy A-серії від Samsung.

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