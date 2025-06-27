Nothing Phone 3a Pro доводить, що не всі Android'и повинні мати однаковий вигляд.

За останні кілька років середньобюджетні смартфони досягли такого рівня, що стали не тільки життєздатною альтернативою флагманам, а й часто вкрай оптимальною. Одна із таких – Nothing Phone 3a Pro. За ціною 450 доларів ви не знайдете більш збалансованого телефону, ніж цей, йдеться в замітці ZDNET.

Чим же виділяється цей пристрій? По-перше, своїм дизайном. "Прошка" отримала прозору задню панель з вбудованою системою Glyph Interface з трьома LED-смужками, які блимають, вказуючи на вхідні оповіщення, повідомлення і таймери.

Крім того, радує оболонка Nothing. Тут використовується матричний шрифт, через що створюється враження, ніби тримаєш у руках не новий телефон, а старий пристрій з 90-х. Комусь це рішення здасться спірним, але багато хто напевно оцінить мінімалізм Nothing OS.

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З процесором Snapdragon 7s Gen 3 у парі з 12 ГБайт оперативної пам'яті смартфон справляється з більшістю завдань, включно зі швидким прокручуванням соцмереж та іграми. Акумулятор ємністю 5000 мАг – один із найбільш живучих телефонів у своєму сегменті, пише автор ZDNET. А 50-ватна зарядка заповнить 100% за 50 хвилин.

Ще одна сильна сторона Nothing Phone 3a Pro – його камери. Крім 32-Мп "фронталки" тут встановлено тріо модулів на 50+50+8 мегапікселів з оптостабом у головного датчика і 3-х оптичним зумом у телеоб'єктива.

Вартість базової версії Nothing Phone 3a Pro на 12+256 ГБ становить 459 доларів або 19 000 грн. За ці гроші покупці отримують середняк з топовою камерою, хорошою продуктивністю, надійною батареєю та унікальним дизайном.

Наразі ані Samsung, ані Google, ані інший Android-бренд не пропонує щось зі схожими характеристиками й за ті самі гроші, вважають у ZDNET.

Тим часом Nothing готує до виходу на ринок свій перший флагман Nothing Phone (3). І виглядає він ще більш унікально, ніж попередні девайси бренду.

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