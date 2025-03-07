iPhone 16 далеко не на першому місці.

Команда авторитетного бенчмарка AnTuTu випустили черговий рейтинг, тільки цього разу не найпотужніших Android-телефонів, а мобільних пристроїв Apple з найвищим схваленням з боку користувачів.

Найновіший телефон у лютневому списку – iPhone 16. Він опинився на третьому місці із 95,94% позитивних відгуків. Лідером же топа є iPhone 12 mini з показником 97,97%. Друге покоління iPhone SE перебуває на шостому місці з рейтингом схвалення 94,94%.

Вимальовується цікава тенденція: ймовірно, багато користувачів досі не можуть змиритися з модою на "лопати", тому так трепетно ставляться до цих компактних моделей. У сучасних реаліях смартфон із 6,1-дюймовим екраном уже можна вважати компактним, як у випадку з iPhone 16.

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У топ-10 також опинився iPhone 8 Plus. Найпотужніший і найшвидший смартфон осені 2017-го досі популярний і перебуває на руках у купи людей. Більшість його власників досі ним задоволений і не збирається змінювати навіть попри відсутність оновлень та застарілий дизайн.

Безумовним же лідером у списку Apple-пристроїв є iPad Air 4 (2020), потужності якого все ще з головою вистачає для перегляду медіаконтенту, геймінгу та роботи. Також у топ-5 опинилися iPad Pro 4 і iPad Mini 4.

Раніше УНІАН писав, що новий бюджетний смартфон від Apple виявився майже нікому не потрібним. Сучасного дизайну та потужного процесора було замало, щоб виправдати цінник у $600 за iPhone 16E.

Що стосується майбутніх iPhone 17, то про них накопичилося вже багато подробиць. Відомо, що всі моделі отримають 24-Мп селфі-камеру і 120-герцові екрани. Також Apple запланувала серйозні зміни в дизайні.

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