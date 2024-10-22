Названо смартфон із найкращою селфі-камерою на сьогодні

Топова модель Apple обійшла Honor Magic 6 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro і Google Pixel 9 Pro XL.

iPhone 16 Pro Max не вдалося стати лідером у рейтингу камерофонів за версією DxOMark, але він частково реабілітувався в іншому рейтингу. Експерти назвали останній флагман Apple найкращим для зйомок із фронтальної камери.

Смартфон набрав 151 балів і потрапив на першу сходинку топа. Передню камеру похвалили за точну експозицію, надійне автофокусування,, високий рівень деталізації як у режимі фото, так і в режимі відео, ефективну стабілізацію і природний ефект боке в портретному режимі.

З огляду на позицію в рейтингу, про серйозні "мінуси" говорити не доводиться. Але якщо їх шукати, то на відео іноді проявляються шуми, а баланс білого недостатньо точний.

Відео дня

Цікаво, що в iPhone 16 Pro Max вбудовано ту саму передню камеру, що і в iPhone 14 Pro Max та 15 Pro Max – 12-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1,9. Тобто за підвищення якості більшою мірою відповідають нейромережі та потужніший чипсет. Це підтверджує той факт, що iPhone 15 Pro Max опинився на третьому місці, а 14 Pro Max – на шостому.

Так зараз виглядає актуальний топ-10 рейтингу фронтальних камер:

З чуток, Pro-моделі iPhone 17 отримають масштабний апгрейд фронтальної камери з 12 до 24 мегапікселів. Apple востаннє оновлювала селфі-камеру своїх смартфонів ще у 2019 році, коли вийшов iPhone 11.

Часто користувачі під час вибору смартфона з хорошою камерою звертають увагу тільки на кількість мегапікселів, вважаючи, що чим їх більше, тим чіткішими мають бути знімки. Однак на практиці ця особливість мало впливає на якість фото. Експерти з Tom's Guide називали смартфони з найкращими камерами для різних потреб і бюджету.

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