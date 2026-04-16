З'явилися перші фото смартфона Xiaomi 18 Pro: що нового

Вони демонструють вдосконалений дизайн пристрою та нову окрему кнопку для функцій штучного інтелекту.

У мережі з'явилися перші рендери майбутнього флагмана Xiaomi – моделі 18 Pro, які розкривають знайомий, але доопрацьований дизайн пристрою.

Судячи з витоку GSMArena, смартфон збереже характерну "платформу" камери на задній панелі – широкий модуль з трьома об'єктивами. Головна особливість – наявність другого дисплея на задній стороні, який Xiaomi, схоже, не збирається прибирати, а навпаки – продовжить розвивати.

За даними джерел, Xiaomi планує перетворити його з допоміжного елемента на повноцінний ШІ-інструмент – з "розумними" функціями та самостійними сценаріями використання.

Одним із ключових нововведень стане окрема кнопка для роботи з ШІ, розташована на бічній грані. Вона дозволить швидко запускати різні функції – наприклад, голосового помічника або керування пристроями екосистеми Xiaomi. При цьому кнопку можна буде налаштовувати під різні сценарії використання.

Що стосується інших характеристик, очікується компактний плоский дисплей розміром 6,3 дюйма, дві камери по 200 Мп, а також новий флагманський чіп Snapdragon, виконаний за 2-нм техпроцесом.

Презентація лінійки Xiaomi 18 очікується восени. Раніше в мережі з'явився базовий Xiaomi 18 у дизайні "старих" iPhone Pro.

Як УНІАН вже розповідав, Xiaomi підвищує ціни та скасовує знижки на смартфони через дорогу пам'ять. Зокрема, вартість флагмана Redmi K90 Pro Max збільшилася приблизно на 30 доларів.

