Названо найпотужніші смартфони 2026 року: у топі жодного Samsung чи Xiaomi

Бенчмарк AnTuTu опублікував квітневий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів. Топ знову очолив iQOO 15 Ultra з чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, середній результат якого склав 4,12 мільйона балів. Він утримує лідерство вже третій місяць поспіль.

На другому місці розташувався базовий IQOO 15 (4,1 млн), а третю сходинку посів Red Magic 11 Pro Plus (4,09 млн), що виділяється не тільки потужною начинкою, але й революційною системою активного рідинного охолодження AquaCore Cooling System.

Загалом, майже весь топ-10 складається зі смартфонів на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Єдиний пристрій у списку з іншим процесором – це OnePlus Ace 6 Ultra. Він працює на MediaTek Dimensity 9500.

До десятки також увійшли Realme GT8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro, Vivo X300 Ultra та OnePlus 15T. Новий суперфлагман Galaxy S26 Ultra від Samsung, випущений на початку березня, до топ-10 не потрапив. Як і надзвичайно дорогий Xiaomi 17 Ultra.

Сегмент середньобюджетних смартфонів очолив новенький iQOO Z11 у версії з 16 ГБ оперативної пам'яті – пристрій з Dimensity 8500 на борту набрав 2,3 млн балів. При цьому відразу десять позицій у топ-10 зайняли смартфони з процесорами MediaTek.

