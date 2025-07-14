Випуск хаба для розумного будинку відкладено до 2026 року, приблизно одночасно з виходом розумної Siri.

Apple не буде випускати свій хаб для розумного будинку цього року, як спочатку очікувалося. Такий пристрій вийде у 2026, повідомляє оглядач Bloomberg Марк Гурман.

Причиною перенесення Гурман називає проблеми в розробці "розумнішої" Siri рівня ChatGPT, яку, зі свого боку, теж довелося відкласти до 2026 року.

"Робота [цього хаба] залежить від нової версії App Intents, яка дасть змогу Siri точніше керувати додатками і функціями. Передбачається, що пристроєм керуватимуть переважно за допомогою голосу, що і забезпечує App Intents", - пише Гурман.

Відео дня

Про цей гаджет говорять уже давно: він стане своєрідним хабом на кшталт Amazon Echo Hub, до якого під'єднуватимуться всі розумні гаджети в будинку. З нього можна здійснювати дзвінки, спілкуватися FaceTime, сидіти в браузері і запускати мультимедійний контент. Зовні такий хаб буде схожий на "iPad на ніжці" з екраном 7 дюймів.

Гурман раніше говорив, що домашній хаб має стати "найбільш значущим релізом Apple у 2025 році", оскільки він є першим кроком компанії до більшої ролі в розумному домі після припинення 10-річного прагнення зі створення власного електромобіля.

А тим часом Apple готується до вересневої презентації, де на нас чекають нові iPhone, Apple Watch, AirPods Pro і, можливо, iPad Pro на чипі M5.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook на базі процесора від iPhone і одразу сімома переносними пристроями - перший випустять уже цієї осені.

Вас також можуть зацікавити новини: