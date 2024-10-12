Складено добірку найкращих смартфонів 2024 року 'не за всі гроші світу'

За останні декілька років виробники електроніки значно "прокачали" середньобюджетні смартфони – більшість із них тепер оснащені швидким екраном, якісною оптикою та іншими флагманськими функціями.
Редакція TechRadar протестувала сотні смартфонів і вибрала найбільш вдалі та відносно недорогі моделі, які доступні на ринку в жовтні 2024 року.
- iPhone 13. Попри вихід одразу трьох оновлених версій iPhone 13 все ще залишається чудовою покупкою. Apple зазвичай підтримує свої телефони протягом 5 років, тож він не втратить актуальності й до виходу iPhone 18. А його процесор A15 Bionic досить потужний, щоб конкурувати навіть із найшвидшими сучасними телефонами Android.
- iPhone 13 коштує від $499, що дорожче, ніж хотілося б за телефон трирічної давності, однак якщо вам потрібен новий iPhone, це найдоступніша модель з доступних, пише TechRadar.
- Google Pixel 8a. Найбільш вдала альтернатива iPhone 13 на Android, у якого теж 6,1-дюймовий дисплей і чудова, майже флагманська, камера.
- А ще це найдоступніший Android-смартфон на ринку, що пропонує 7 років оновлень. Таким чином пристрій буде оновлюватися аж до 2030 року, коли вийде Android 20.
- OnePlus 12R. Цей "китаєць " опинився в топі завдяки своїй видатній автономності та надшвидкій зарядці, яка заряджає батарею до 100% лише за 30 хвилин.
- А ще він дуже швидкий. За продуктивність відповідає екс-флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, тобто із запуском навіть найвимогливіших ігор проблем не виникне.
- Samsung Galaxy A35. Цей середньобюджетник вразив оглядачів своїм чудовим 120-герцовим AMOLED-екраном, доволі швидкою начинкою і повноцінним вологозахистом за стандартом IP67 – зазвичай він зустрічається тільки у флагманах. І все це за ціною дешевше 300 доларів.
- У TechRadar назвали Galaxy A35 "найкращим смартфоном Samsung за свої гроші".
Раніше експерти назвали найкращий iPhone просто зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.
А якщо ви в пошуках планшета на Android, команда експертів з Tom's Guide назвала п'ять найкращих альтернатив iPad. Автори оцінювали час автономної роботи, продуктивність, якість дисплея і можливості камер.