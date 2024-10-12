Складено добірку найкращих смартфонів 2024 року 'не за всі гроші світу'

До добірки увійшли гаджети за 300-500 доларів з хорошими камерами, акумуляторами та деякими флагманськими фішками.

За останні декілька років виробники електроніки значно "прокачали" середньобюджетні смартфони – більшість із них тепер оснащені швидким екраном, якісною оптикою та іншими флагманськими функціями.

Редакція TechRadar протестувала сотні смартфонів і вибрала найбільш вдалі та відносно недорогі моделі, які доступні на ринку в жовтні 2024 року.

iPhone 13. Попри вихід одразу трьох оновлених версій iPhone 13 все ще залишається чудовою покупкою. Apple зазвичай підтримує свої телефони протягом 5 років, тож він не втратить актуальності й до виходу iPhone 18. А його процесор A15 Bionic досить потужний, щоб конкурувати навіть із найшвидшими сучасними телефонами Android.

Попри вихід одразу трьох оновлених версій iPhone 13 все ще залишається чудовою покупкою. Apple зазвичай підтримує свої телефони протягом 5 років, тож він не втратить актуальності й до виходу iPhone 18. А його процесор A15 Bionic досить потужний, щоб конкурувати навіть із найшвидшими сучасними телефонами Android. iPhone 13 коштує від $499, що дорожче, ніж хотілося б за телефон трирічної давності, однак якщо вам потрібен новий iPhone, це найдоступніша модель з доступних, пише TechRadar.

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Google Pixel 8a. Найбільш вдала альтернатива iPhone 13 на Android, у якого теж 6,1-дюймовий дисплей і чудова, майже флагманська, камера.

Найбільш вдала альтернатива iPhone 13 на Android, у якого теж 6,1-дюймовий дисплей і чудова, майже флагманська, камера. А ще це найдоступніший Android-смартфон на ринку, що пропонує 7 років оновлень. Таким чином пристрій буде оновлюватися аж до 2030 року, коли вийде Android 20.

OnePlus 12R. Цей "китаєць " опинився в топі завдяки своїй видатній автономності та надшвидкій зарядці, яка заряджає батарею до 100% лише за 30 хвилин.

Цей "китаєць опинився в топі завдяки своїй видатній автономності та надшвидкій зарядці, яка заряджає батарею до 100% лише за 30 хвилин. А ще він дуже швидкий. За продуктивність відповідає екс-флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, тобто із запуском навіть найвимогливіших ігор проблем не виникне.

Samsung Galaxy A35. Цей середньобюджетник вразив оглядачів своїм чудовим 120-герцовим AMOLED-екраном, доволі швидкою начинкою і повноцінним вологозахистом за стандартом IP67 – зазвичай він зустрічається тільки у флагманах. І все це за ціною дешевше 300 доларів.

Цей середньобюджетник вразив оглядачів своїм чудовим 120-герцовим AMOLED-екраном, доволі швидкою начинкою і повноцінним вологозахистом за стандартом IP67 – зазвичай він зустрічається тільки у флагманах. І все це за ціною дешевше 300 доларів. У TechRadar назвали Galaxy A35 "найкращим смартфоном Samsung за свої гроші".

Раніше експерти назвали найкращий iPhone просто зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.

А якщо ви в пошуках планшета на Android, команда експертів з Tom's Guide назвала п'ять найкращих альтернатив iPad. Автори оцінювали час автономної роботи, продуктивність, якість дисплея і можливості камер.

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