Запасу продуктивності у кожного з них вистачить на багато років.

Розробники популярного мобільного бенчмарка AnTuTu оновили рейтинги найпотужніших і найшвидших Android-телефонів, які можна купити восени 2024 року. З них цілих 5 рядків топа зайняли пристрої Vivo, втім, перше місце все ще утримує Red Magic.

Сьогодні найпотужніше "залізо" пропонує ZTE Nubia Red Magic 9S Pro+, який працює на розігнаному до 3,4 ГГц процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Середній показник смартфона за підсумками тестів склав 2,14 млн. балів. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max в аналогічних тестах набирає 1,95 млн.

Срібло дісталося ще одному ігровому смартфону – Asus ROG Phone 8 Pro (2,08 мільйона). Він теж працює під управлінням Snapdragon 8 Gen 3. Трійку замикає Redmi K70 Ultra – у плані продуктивності це найпотужніша модель на MediaTek Dimensity 9300+.

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Цікаво відзначити, що п'ять місць у топ-10 належать китайській Vivo та її суббренду iQOO, причому всі ці моделі розташувалися в середині рейтингу. Інженери Vivo очевидно в курсі, як робити потужні флагмани.

Також AnTuTu назвав лідерів продуктивності серед Android-пристроїв середнього рівня. І OnePlus Ace 3V зі Snapdragon 7+ Gen 3 в цьому сегменті, як і раніше, рівних немає. За ним йдуть Realme GT Neo6 SE і Redmi K70E.

А найближчим часом почнуть виходити флагманські телефони на Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400. Вони обидва принесуть помітне поліпшення показників енергоспоживання і продуктивності, але виявляться набагато дорожчими за своїх попередників і призведуть до подорожчання Android-смартфонів.

Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4. Китайський бренд зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon на борту. Після неї цим правом можуть скористатися OnePlus і iQOO.

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