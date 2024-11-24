До появи MacBook Pro OLED очікуються тільки еволюційні оновлення у вигляді свіжих чипів.

Дослідницька фірма TrendForce поділилася "інсайдом" щодо планів Apple з випуску перших моделей MacBook з OLED-дисплеями. Вони вже з'явилися в iPad Pro M4, але до ноутбуків поки не дісталися.

За даними джерела, Apple готується до старту виробництва MacBook з OLED лише у 2026-2027 роках. Спочатку нові дисплеї отримають "прошки", а потім настане черга MacBook Air. Очікується, що основними постачальниками OLED-матриць стануть LG і Samsung.

На відміну від нинішніх моделей MacBook Pro з Mini-LED дисплеями, перехід на OLED принесе низку переваг. Серед них – підвищена яскравість, покращений контраст із глибшими відтінками чорного, підвищена енергоефективність і багато іншого. Але найголовніше – OLED-дисплеї дозволять зробити MacBook Pro тоншим.

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У проміжку часу MacBook Pro, схоже, не отримає жодних серйозних змін. Буде тільки еволюційне оновлення у вигляді свіжих чипів: приблизно таке саме, що ми отримали наприкінці жовтня з макбуками на M4 Pro і M4 Max.

Що в Apple заплановано на початок 2025 року

За даними інсайдерів, компанія Apple презентує щонайменше п'ять нових пристроїв для наступної весни. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

Також оновлення отримає базовий iPad, iPad Air і "народний" MacBook Air. Ще одним весняним пристроєм Apple стане абсолютно новий продукт для розумного будинку.

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