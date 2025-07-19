Він дає змогу заряджати "розумний" годинник і смартфон одночасно.

OnePlus випустила новий зарядний кабель подвійного призначення, який ставить Apple і Google у незручне становище, звернули увагу в TechAdviser. Це гібридний аксесуар – він може одночасно заряджати і смартфон, і розумний годинник.

На вигляд – звичайний кабель USB-C для швидкої зарядки смартфонів та інших пристроїв. Однак на півдорозі знаходиться пластикова перемичка з магнітною площадкою, яка якраз стане в пригоді для зарядки розумних годинників.

Аксесуар підтримує моделі OnePlus Watch 2, Watch 2R і Watch 3. Якщо ви заряджаєте тільки смартфон, то дріт може передавати 80 Вт потужності. Якщо ще й годинник, то телефон отримає 67 Вт, а носимий пристрій – 10 Вт.

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Кабель виконаний у фірмовому червоному кольорі, має довжину 1,2 м і коштує 30 доларів (~1200 грн). Компанія офіційно підтвердила, що продаватиме його на глобальному ринку.

Раніше цього місяця OnePlus презентувала два нові смартфони з хорошим співвідношенням "ціна-якість". Це субфлагман Nord 5 на чипі Snapdragon 8-ї серії та спрощений Nord CE5 з рекордним акумулятором.

УНІАН розповідав про п'ять міфів про зарядку смартфона, з якими час попрощатися. Технології за останні роки зробили крок далеко вперед, а ось міфи про зарядку смартфона чомусь залишилися з нами.

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